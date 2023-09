Ισραήλ: Aρχαιολόγοι βρήκαν σπαθιά ηλικίας 1.900 ετών σε σπηλιά- Δείτε τη συγκινητική στιγμή της ανακάλυψης [βίντεο] - iefimerida.gr

Τέσσερα ρωμαϊκά σπαθιά ηλικίας 1.900 ετών βρέθηκαν σε σπήλαιο στο Ισραήλ.

Αρχαιολόγοι βρήκαν συγκεκριμένα τέσσερα ρωμαϊκά σπαθιά και ένα ακόμα όπλο, γνωστό ως pilum (ρωμαϊκό ακόντιο), που χρονολογείται πριν από 1.900 χρόνια σε μια σπηλιά κοντά στην ακτή της Νεκράς Θάλασσας στο Ισραήλ.

Η σπάνια κρύπτη όπλων βρέθηκε στο φυσικό καταφύγιο En Gedi, διατηρημένη σε ξύλινες και δερμάτινες θήκες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

«Η εύρεση ενός μόνο σπαθιού είναι σπάνια - οπότε τέσσερα; Είναι ένα όνειρο! Τρίβουμε τα μάτια μας για να το πιστέψουμε», δήλωσαν οι ερευνητές, ενώ το βίντεο από τη συγκινητική στιγμή της ανακάλυψης κάνει τον γύρο του κόσμου.

Η συγκινητική στιγμή που αρχαιολόγοι βρίσκουν τα σπαθιά

Τα όπλα ήταν πιθανότατα πολεμικά λάφυρα που πήραν από τον ρωμαϊκό στρατό οι επαναστάτες της Ιουδαίας, σύμφωνα με τους συγγραφείς ενός ερευνητικού άρθρου που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη στο βιβλίο «New Studies in the Archaeology of the Judean Desert: Collected Papers».

Τα πρώτα αποδεικτικά στοιχεία βρέθηκαν τυχαία σε μια απομονωμένη και απρόσιτη σπηλιά σε βράχους από αρχαιολόγους που μελετούσαν μια αποσπασματική επιγραφή με μελάνι σε έναν σταλακτίτη.

Περαιτέρω έρευνα αποκάλυψε τέσσερα σπαθιά «σε μια σχεδόν απρόσιτη σχισμή στο ανώτερο επίπεδο του σπηλαίου», αναφέρει η ανακοίνωση.

Τα «εξαιρετικά καλά διατηρημένα» σπαθιά βρέθηκαν μαζί με κομμάτια δέρματος, ξύλου και μετάλλου. Τρία από τα σπαθιά είχαν σιδερένιες λεπίδες μέσα σε ξύλινες θήκες και είχαν μήκος 60-65 εκατοστά. Το τέταρτο είχε μήκος 45 εκατοστά, μεταδίδει το BBC.

«Η απόκρυψη των σπαθιών και του pilum σε βαθιές ρωγμές στο απομονωμένο σπήλαιο βόρεια του 'En Gedi, υποδηλώνει ότι τα όπλα πάρθηκαν ως λάφυρα από Ρωμαίους στρατιώτες ή από το πεδίο της μάχης και κρύφτηκαν σκόπιμα από τους επαναστάτες της Ιουδαίας για επαναχρησιμοποίηση», δήλωσε ο Eitan Klein, ένας από τους διευθυντές του Judean Desert Survey Project.

«Προφανώς, οι αντάρτες δεν ήθελαν να συλληφθούν από τις ρωμαϊκές αρχές να μεταφέρουν αυτά τα όπλα. Μόλις τώρα ξεκινάμε την έρευνα για το σπήλαιο και την κρύπτη όπλων που ανακαλύφθηκε σε αυτό, με στόχο να προσπαθήσουμε να μάθουμε σε ποιον ανήκαν τα σπαθιά και πού, πότε και από ποιον κατασκευάστηκαν», πρόσθεσε.

«Δραματική και συναρπαστική ανακάλυψη» στο Ισραήλ

Περαιτέρω ανασκαφές αποκάλυψαν ένα χάλκινο νόμισμα «Bar Kokhba» που χρονολογείται από το 132-135 μ.Χ., το οποίο ενδεχομένως επιβεβαιώνει και τη χρονολογία για τα σπαθιά, σύμφωνα με το δελτίο τύπου. Εκείνη την εποχή, η εξέγερση του Μπαρ Κόκχα, γνωστή και ως δεύτερη εβραϊκή εξέγερση, είδε τους Εβραίους να επαναστατούν κατά της ρωμαϊκής κυριαρχίας στην περιοχή.

«Πρόκειται για μια δραματική και συναρπαστική ανακάλυψη, που αγγίζει μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δεν γνωρίζουν όλοι ότι οι ξηρές κλιματολογικές συνθήκες που αφορούν την έρημο της Ιουδαίας επιτρέπουν τη διατήρηση αντικειμένων που δεν επιβιώνουν σε άλλα μέρη της χώρας», δήλωσε ο Eli Escusido, διευθυντής της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ. «Πρόκειται για μια μοναδική χρονοκάψουλα, στην οποία βρίσκουμε θραύσματα παπύρων, νομίσματα από την Εβραϊκή Επανάσταση, δερμάτινα σανδάλια, και τώρα ακόμη και σπαθιά στα θηκάρια τους, αιχμηρά σαν να είχαν μόλις σήμερα κρυφτεί».