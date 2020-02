Ισπανία: Οργή και αποτροπιασμός με καρναβαλικό άρμα για το Ολοκαύτωμα [βίντεο]

Στρατιώτες Ναζί, Εβραίοι κρατούμενοι και ένα άρμα που παραπέμπει σε θάλαμο αερίου: Μια καρναβαλική παρέλαση σε μια πόλη στην κεντρική Ισπανία κατηγορήθηκε για «ευτελισμό» του Ολοκαυτώματος, προκαλώντας σήμερα την οργή των κρατικών αρχών.

«Αισθάνομαι αποτροπιασμό από την καρναβαλική παρέλαση στο Κάμπο ντε Κριπτάνα. Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε ευτελισμό του Ολοκαυτώματος», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών Αράντσα Γκονθάλεθ Λάγια, με ανάρτηση στο Twitter.

On what planet is this entertainment? Wtf is wrong with #Europe today? #Belgium #Croatia now #Spain w/ their disgusting antisemitism this week alone



This, a parade In Spain mocking the Holocaust with participants ​dressed up as Nazis and Jewish victimspic.twitter.com/o65L7bfYB8