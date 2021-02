Διαδηλώσεις και ταραχές στην Ισπανία για τη σύλληψη του ράπερ Πάμπλο Χασέλ [εικόνες & βίντεο]

Χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν σε δρόμους πόλεων της Ισπανίας απαιτώντας την απελευθέρωση ενός ράπερ, που συνέλαβε η αστυνομία μετά από μια σειρά αναρτήσεων στο Twitter και στίχων του, που κρίθηκαν ότι «προσβάλλουν τη μοναρχία» κι «εξυμνούν την τρομοκρατία».

Άνδρες των δυνάμεων καταστολής είχαν εισβάλει χθες το πρωί στο Πανεπιστήμιο της Λέιντα 150 χλμ. δυτικά της Βαρκελώνης και συνέλαβαν τον ράπερ Πάμπλο Χασέλ, ο οποίος είχε ταμπουρωθεί εκεί για να αποφύγει τη φυλάκιση καθώς είχε προθεσμία μέχρι την περασμένη Παρασκευή για να παραδοθεί στις Αρχές και να ξεκινήσει την έκτιση της ποινής φυλάκισης εννέα μηνών για τις αναρτήσεις του, στις οποίες περιλάμβανε αναφορές στη βασκική αυτονομιστική οργάνωση ΕΤΑ, συνέκρινε Ισπανούς δικαστές με Ναζί και αποκαλούσε «νονό της μαφίας» τον τέως βασιλιά της Ισπανίας Χουάν Κάρλος.

«Η νίκη θα είναι δική μας… Δεν θα ξεχάσουμε και δεν θα συγχωρήσουμε», φώναξε με υψωμένες τις γροθιές ο ράπερ περικυκλωμένος από αστυνομικούς που τον οδηγούσαν στη φυλακή, έχοντας λίγες ώρες νωρίτερα αναρτήσει γι’ άλλη μια φορά τους στίχους για τους οποίους καταδικάστηκε. «Αύριο μπορεί να είστε εσείς», πρόσθεσε ο Χασέλ σ’ ένα μήνυμα προς τους 125.000 ακολούθους του.

Λίγες ώρες αργότερα γύρω στα 2.000 άτομα πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο κέντρο της Βαρκελώνης με σημαίες και πλακάτ που ανέγραφαν «Λευτεριά στον Πάμπλο Χασέλ».

Ορισμένοι απ’ τους διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμάτων, έστησαν οδοφράγματα και πέταξαν πέτρας, μπουκάλια και κροτίδες κατά των αστυνομικών φωνάζοντας συνθήματα όπως «Θάνατος στο Ισπανικό καθεστώς».

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο Twitter κατέγραψαν την απάντηση των αστυνομικών κατά των διαδηλωτών που τους πετούσαν αντικείμενα και την προσπάθειά τους να διαλύσουν το πλήθος με γκλομπς. Οι διαδηλωτές λεηλάτησαν προκάλεσαν φθορές σε αρκετά καταστήματα και τράπεζες, βανδάλισαν αστυνομικά τμήματα στην πρωτεύουσα της Καταλονίας σπάζοντας παράθυρα και γράφοντας συνθήματα με σπρέι στους τούχους.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομική δύναμη Mossos d'Escuadra διαδηλωτές έκαψαν μοτοσικλέτες και κάδους απορριμάτων δημιουργώντας οδοφράγματα σε δρόμους της Βαρκελώνης, ενώ συνελήφθησαν 14 άτομα.

Ανάλογες σκηνές εκτυλίχθηκαν και στη Λέιντα όπου συνελήφθηε ο ράπερ. Εκτοντάδες διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικούς πυρπολώντας κάδους απορριμμάτων και μια αστυνομική μοτοσικλέτα, σύμφωνα με το ισπανικό δίκτυο RTVE.

Μικρότερης κλίμακας διαδηλώσεις έγιναν και στη Βαλένθια και την Πάλμα ντε Μαγιόρκα, αλλά και συγκρούσεις αστυνομικών με διαδηλωτές στη Ζιρόνα της βορειοανατολικής Ισπανίας.

Μετά τη σύλληψη του ράπερ η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κάρμεν Κάλβο είπε στους δημοσιογράφους ότι σε μια δημοκρατία όπως η Ισπανία δεν θα έπρεπε να φυλακίζονται άνθρωποι για θέματα που αφορούν στην ελευθερία του Λόγου.

No one should face criminal prosecution only for expressing themselves on social media or for singing something that may be distasteful or shocking. Expressions that do not clearly and directly incite violence cannot be criminalized. pic.twitter.com/S9Iu7vh3c7