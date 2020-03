Ισχυρός σεισμός 7,5 Ρίχτερ στον Ειρηνικό

Ισχυρότατος σεισμός μεγέθους 7,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο σεισμός σημειώθηκε κοντά στις Κουρίλες Νήσους, ανατολικά της Ρωσίας όπου και ανήκουν. Αρχικά, ο σεισμός είχε μετρηθεί 7,8 Ρίχτερ, αλλά υποβαθμίστηκε σε 7,5 από το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Ασίας και εκδόθηκε ειδοποίηση για τσουνάμι, το οποίο θα επηρέαζε την Χαβάη.

Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, η ειδοποίηση αυτή ήρθη, αφού το Αμερικανικό Ινστιτούτο ανέφερε πως δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για τα νησιά του Ειρηνικού.

Tsunami Watch is cancelled as of 553 pm HST.