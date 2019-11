Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στο Λάος

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στο Λάος.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 01:50 (ώρα Ελλάδας) στην χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας και μάλιστα έγινε αισθητή και στην Ταϊλάνδη. Νωρίτερα είχε σημειωθεί ένας σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, αλλά όπως αποδείχθηκε δεν ήταν ο κύριος σεισμός, αφού ακολούθησε αυτός των 6,1 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 53 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Σαϊναμπούλι, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα. Στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, ο σεισμός, που έγινε λίγο πριν τις 7 το πρωί (τοπική ώρα) έγινε ιδιαίτερα αισθητός όπως φάνηκε και από ένα ποστ στο twitter, που έκανε κάποιος μέσα από ένα στούντιο τηλεοπτικού καναλιού.

Laos earthquake felt in Bangkok just before 7 am pic.twitter.com/zG41F2xCk2