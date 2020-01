Ισχυρή έκρηξη στην Πράσινη Ζώνη στην Βαγδάτη -Kοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ [βίντεο]

Ισχυρή έκρηξη στην Πράσινη Ζώνη στην Βαγδάτη σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά, σύμφωνα με τα ξένα ειδησεογραφικά δίκτυα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το RT, ρουκέτα έπεσε στην Πράσινη Ζώνη στην περιοχή που βρίσκεται η αμερικανική πρεσβεία στην Βαγδάτη.

Σύμφωνα με τη Daily Sabah οι επιθέσεις και οι εκρήξεις είχαν ως αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος που οδηγεί προς την πρεσβεία.



Οπως μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο μαρτυρίες, η έκρηξη ακούστηκε μέχρι την ιρακινή πρωτεύουσα, ωστόσο, δεν ήταν ξεκάθαρο εκείνη τη στιγμή τι συνέβη.



Xρήστες του Twitter ανεβάζουν και βίντεο που καταγράφει την έντονη κινητικότητα των αμερικανικών δυνάμεων που φρουρούν την Πρεσβεία.

#BREAKING

Numerous U.S. helicopters in the air over Baghdad, Iraq.

Sky News reporter: Rocket hits Baghdad's Green Zone. Entrance to the U.S. Embassy closed.pic.twitter.com/UiTOaNCrat