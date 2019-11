Ιράκ: Διαδηλωτές πυρπόλησαν το προξενείο του Ιράν στην Νατζάφ [βίντεο]

Διαδηλωτές πυρπόλησαν το βράδυ της Τετάρτης το προξενείο του Ιράν στην ιερή σιιτική πόλη Νατζάφ, στο νότιο Ιράκ, όπου εδώ και δύο μήνες συνεχίζεται η σοβαρότερη κοινωνική αναταραχή που έχει βιώσει η χώρα εδώ και δεκαετίες.

Από την 1η Οκτωβρίου, οι Ιρακινοί διαδηλώνουν ζητώντας την ανατροπή του καθεστώτος της Βαγδάτης, που το θεωρούν «διεφθαρμένο» και υποστηριζόμενο από την Τεχεράνη.

VIDEO: Footage of the fire at the Iranian consulate in Najaf, Iraq. - @LawkGhafuri pic.twitter.com/xnDlXPIJ6u