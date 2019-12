ΗΠΑ: Ο Τζο Μπάιντεν «ξεμαλλιάστηκε» με ψηφοφόρο: Είσαι ψεύτης και χοντρός [βίντεο]

Τα αίματα άναψαν σε μια προεκλογική ομιλία του Τζο Μπάιντεν στο Νιου Χάμπτον της Άιοβα με τον τέως αντιπρόεδρο των ΗΠΑ να εμπλέκεται σε οξεία φραστική αντιπαράθεση μ’ έναν ηλικιωμένο Αμερικανό ψηφοφόρο από το ακροατήριο, τον οποίο αποκάλεσε «ψεύτη» και όπως φάνηκε και «χοντρό».

Στο περιστατικό που προκάλεσε αίσθηση στις ΗΠΑ ο 84χρονος ψηφοφόρος ζήτησε το μικρόφωνο και υποστήριξε ότι ο 77χρονος Μπάιντεν είναι πολύ μεγάλος στην ηλικία για να γίνει πρόεδρος της χώρας, ενώ στη συνέχεια άρχισε να τον κατηγορεί για τις δραστηριότητες του υιού του στην Ουκρανία: «Στείλατε τον γιο σας εκεί... για να αποκτήσει πρόσβαση για τον πρόεδρο ή πωλούσατε πρόσβαση στον πρόεδρο, όπως κάνει και ο τωρινός πρόεδρος» είπε.

WATCH: A tense exchange with a voter at ⁦@JoeBiden⁩’s event in New Hampton, IA this morning, where a voter started out by telling Biden he had two problems with him: he was too old, and his son’s work in Ukraine pic.twitter.com/ok7m0ShFPd — Molly Nagle (@MollyNagle3) December 5, 2019

Τα σχόλιά του εξόργισαν τον διεκδικητή του χρίσματος των Δημοκρατικών για την προεδρία, που πέρασε στην αντεπίθεση: «Είσαι ψεύτης… Δεν είναι αλήθεια αυτό», είπε ο Μπάιντεν αρνούμενος κατηγορηματικά ότι ενεπλάκη ο ίδιος ή ο γιος του σε οποιαδήποτε υπόθεση διαφθοράς στην Ουκρανία, όπως υποστηρίζει ο Τραμπ, που προσπάθησε να βγάλει στη φόρα «τα άπλυτα» των Μπάιντεν ασκώντας πιέσεις στον Ουκρανό πρόεδρο, λόγος για τον οποίο ξεκίνησε εις βάρος του η διαδικασία αποπομπής του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο Μπάιντεν προχώρησε όμως ακόμη παραπέρα, απαντώντας στα σχόλια του ψηφοφόρου για την ηλικία του: «Δεν κάνω καθιστική ζωή. Θέλεις να τσεκάρεις τη φόρμα μου, έλα να κάνουμε εδώ μαζί push-ups. Έλα να τρέξουμε, να κάνουμε ό,τι θέλεις. Έλα να κάνουμε τεστ IQ», του είπε προκαλώντας θυμηδία στο ακροατήριο. Και καθώς συνεχιζόταν ο καβγάς, ο Μπάιντεν φάνηκε να λέει στον 84χρονο: «Κοίτα, χοντρέ (fat)».

Το επιτελείο του, στη συνέχεια προσπάθησε «να τα μαζέψει» υποστηρίζοντας ότι ο Μπάιντεν δεν είπε τη λέξη «χοντρός», αλλά γεγονός (fact). Αλλά οι Ρεπουμπλικανοί δεν άφησαν την ευκαιρία να πάει χαμένη, με τον διευθυντή της Εθνικής Επιτροπής του Κόμματος, Στιβ Γκεστ, να σχολιάζει στο Twitter: «Ο Τζο Μπάιντεν δεν ξέρει πώς να συμπεριφέρεται στους ψηφοφόρους… Όχι μόνον αποκάλεσε έναν ψηφοφόρο “ψεύτη”, αλλά συνέχισε χαρακτηρίζοντάς τον “χοντρό”».

Joe Biden doesn't know how to treat voters.#Breaking: Joe Biden lashes out at voter in Iowa after the voter calls Biden out on Ukraine: Not only does Biden call the voter “a damn liar,” he goes on to call the voter “fat.” pic.twitter.com/34SMYcmbr7 — Steve Guest (@SteveGuest) December 5, 2019

Λίγο νωρίτερα ο Μπάιντεν είχε ανεβάσει στο λογαριασμό στο Twitter ένα βίντεο με διάφορες δημόσιες εμφανίσεις του Τραμπ και το σχόλιο: «Ο κόσμος γελά με τον πρόεδρο Τραμπ», ένα κλιπ που δέχθηκε σχεδόν δέκα εκατομμύρια «κλικ».

The world is laughing at President Trump. They see him for what he really is: dangerously incompetent and incapable of world leadership.



We cannot give him four more years as commander in chief. pic.twitter.com/IR8K2k54YQ — Joe Biden (@JoeBiden) December 5, 2019

Ο Μπάιντεν διεκδικεί το χρίσμα μαζί με άλλους 14 Δημοκρατικούς υποψηφίους, μεταξύ των οποίων η Ελίζαμπεθ Γουόρεν, ο Μπέρνι Σάντερς και ο Μάικλ Μπλούμπεργκ. Ο τέως αντιπρόεδρος των ΗΠΑ συγκαταλέγεται μεταξύ των φαβορί, ενώ χθες ανακοίνωσε ότι υποστηρίζει την υποψηφιότητά του ο πρών ΥΠ ΕΞ των ΗΠΑ, Τζον Κέρι.