ΗΠΑ: Τη Δευτέρα ξεκινά διαδικασία καθαίρεσης του Ντόναλντ Τραμπ -Κατατίθεται άρθρο παραπομπής του

Ένα άρθρο παραπομπής (article of impeachment) του Ρεπουμπλικάνου απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιθανόν θα κατατεθεί αύριο Δευτέρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, δήλωσε χθες Σάββατο ο Δημοκρατικός πολιτικός Τεντ Λου, μέλος του σώματος αυτού του Κογκρέσου, στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

«Όλοι μας, συμπεριλαμβανομένης της προέδρου (της Βουλής Νάνσι) Πελόσι θα προτιμούσαμε ο Ντόναλντ Τραμπ να κάνει το σωστό και να παραιτηθεί, ή ο αντιπρόεδρος (Μάικ) Πενς να δείξει πως έχει σπονδυλική στήλη και για χάρη του εαυτού του και της οικογένειάς του να επικαλεστεί την 25η τροπολογία» του Συντάγματος, ανέφερε ο Λου.

“Donald Trump needs to know that there is a tool out there where he can be immediately removed from office if he does anything even more crazy,” Rep. Ted Lieu says about plans to move forward with impeachment if the President doesn't resign https://t.co/2pyjVPumxx pic.twitter.com/kpWppm5xFo

In less than 48 hours, 173 Members have already coauthored the Article of Impeachment written by Rep @davidcicilline, @RepRaskin, me & @HouseJudiciary staff.



We urge Trump to resign. If he does not, he will be the first @POTUS in history to be impeached twice, by two Congresses. https://t.co/uZPGgWlguc