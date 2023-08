ΗΠΑ: Βάζουν στο στόχαστρο δύο εταιρείες με έδρα την Κίνα για πρακτικές καταναγκαστικής εργασίας - iefimerida.gr

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα λάβει μέτρα επιβολής της νομοθεσίας κατά δύο εταιρειών με έδρα την Κίνα.

Το παραπάνω θα συμβεί για να εξαλείψει τη χρήση πρακτικών καταναγκαστικής εργασίας στην εφοδιαστική αλυσίδα των ΗΠΑ.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο κατονόμασε τις εταιρείες Camel Group Co., Ltd. και Chenguang Biotech Group Co., Ltd.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ