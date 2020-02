ΗΠΑ: Πύραυλοι «ιρανικού σχεδιασμού και κατασκευής» κατασχέθηκαν στην Αραβική Θάλασσα [βίντεο]

Αμερικανικό πολεμικό πλοίο κατέσχεσε όπλα που πιστεύεται ότι είναι ιρανικού «σχεδιασμού και κατασκευής».

Μεταξύ αυτών των συστημάτων είναι περισσότεροι από 150 αντιαρματικοί τηλεκατευθυνόμενοι πύραυλοι και άλλοι τρεις ιρανικοί πύραυλοι εδάφους-αέρος, σύμφωνα με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο στρατός αναφέρεται ότι ο οπλισμός αυτός εντοπίστηκε από το πλήρωμα του πολεμικού πλοίου USS Normandy την περασμένη Κυριακή σε ένα ιστιοφόρο, στην Αραβική Θάλασσα.

Μεταξύ των όπλων ήταν 150 αντιπυραυλικοί πύραυλοι Dehlavieh (ιρανικής κατασκευής αντίγραφα των ρωσικών Kornet).

Κατασχέθηκαν επίσης τρεις πύραυλοι εδάφους-αέρος, συστήματα θερμικής απεικόνισης και ιρανικά εξαρτήματα για μη επανδρωμένα εναέρια μέσα και χερσαία οχήματα».

Δεν διευκρινίστηκε τι τύπου ήταν οι πύραυλοι εδάφους-αέρος.

BREAKING: Guided-missile cruiser USS Normandy boarded a vessel and discovered a large cache of advanced weapons and weapon components headed to Iranian-backed Houthi terrorists in Yemen. https://t.co/FlqrlblfnN pic.twitter.com/sJ0pOThVN6