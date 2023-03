ΗΠΑ: Ο Ντε Σάντις φέρνει την ατζέντα του στη βουλή της Φλόριντα- Οπλοκατοχή, ταυτότητα φύλου και εθνοτική ποικιλομορφία - iefimerida.gr

Με μια ατζέντα αμφιλεγόμενων νομοσχεδίων ξεκινά η κοινοβουλευτική περίοδος στη Φλόριντα και ο κυβερνήτης και πιθανός υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ, Ρον Ντε Σάντις ηγείται της προσπάθειας.

Πυροβόλα όπλα, ταυτότητα φύλου, εθνοτική ποικιλομορφία: η Βουλή των Αντιπροσώπων της πολιτείας της Φλόριντα στις ΗΠΑ ξεκινά σήμερα τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο έχοντας στην ατζέντα της σειρά αμφιλεγόμενων νομοσχεδίων, τα οποία προωθεί ο Ντε Σάντις, που φλερτάρει με μια υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Το ανερχόμενο αστέρι της σκληρής δεξιάς, ο Ντε Σάντις, έχει δεσμευθεί να μετατρέψει την πολιτεία του σε εργαστήριο των συντηρητικών ιδεών, ελπίζοντας αυτές να φτάσουν ως τον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με όσα αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Νομοσχέδια για σεξουαλικό προσανατολισμό, ταυτότητα φύλου και εθνοτική ποικιλομορφία

Στη διάρκεια της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου οι βουλευτές της Φλόριντα θα εξετάσουν νομοσχέδιο που προβλέπει να τεθούν εκτός νόμου τα προγράμματα προώθησης της εθνοτικής ποικιλομορφίας στα δημόσια πανεπιστήμια και ένα άλλο το οποίο καθιστά πιο εύκολη την προσφυγή εναντίον μέσων ενημέρωσης για δυσφήμηση.

Στην ατζέντα τους βρίσκεται εξάλλου ένα νομοσχέδιο που έχει στόχο να περιορίσει ακόμη περισσότερο τη διδασκαλία θεμάτων που αφορούν τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου. Το νομοσχέδιο έχει ονομαστεί από τους επικριτές του «Don’t say gay» (Μην μιλάτε για τους γκέι) και ισχύει για τα δημοτικά σχολεία από το 2022. Στόχος είναι να επεκταθεί η ισχύς του και να αφορά και τα γυμνάσια.

Όλα αυτά τα νομοσχέδια είναι πολύ πιθανό να υιοθετηθούν, με δεδομένη τη μεγάλη επιρροή του 44χρονου Ντε Σάντις στο κόμμα του, τους Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι έχουν την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του κοινοβουλίου στη Φλόριντα.

«Τα νομοσχέδια που μας ζητεί να υιοθετήσουμε αφορούν μια σειρά ζητημάτων για τα οποία μιλάμε εδώ και καιρό, αλλά δεν είχαμε ποτέ το θάρρος» να νομοθετήσουμε για αυτά, δήλωσε η Καθλίν Πασιντόμο πρόεδρος της Γερουσίας της Φλόριντα τον Φεβρουάριο.

«Θα φροντίσουμε ότι το πρόγραμμά του θα υιοθετηθεί», είχε προσθέσει.

Και η οπλοκατοχή στην ατζέντα του Ντε Σάντις

Το πρόγραμμα του Ντε Σάντις δεν περιορίζεται σε θέματα εκπαίδευσης: ένα από τα νομοσχέδια που προωθεί προβλέπει τη χαλάρωση των περιορισμών που αφορούν την οπλοκατοχή στη Φλόριντα και αναμένεται να ικανοποιήσει τους υπερσυντηρητικούς υποστηρικτές του.

Εξάλλου τα θέματα αυτά θα εξακολουθήσουν να προσφέρουν δημοσιότητα στον κυβερνήτη, του οποίου η ανακοίνωση της υποψηφιότητας για τις προεδρικές εκλογές είναι πολυαναμενόμενη.

Ο Ρον Ντε Σάντις αντιστέκεται ωστόσο στην ιδέα να ανακοινώσει πρώιμα την υποψηφιότητα του και να αντιμετωπίσει τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει ήδη αρχίσει την προεκλογική του εκστρατεία.

Αντ’ αυτού ο κυβερνήτης της Φλόριντα έχει ξεκινήσει μια περιοδεία στις ΗΠΑ, επιθυμώντας να καλλιεργήσει το πολιτικό του κεφάλαιο πέρα από τα όρια της πολιτείας του.

Παράλληλα προωθεί τα απομνημονεύματά του, με τίτλο: «Το θάρρος να είσαι ελεύθερος: η Φλόριντα ως πρότυπο για την αναγέννηση της Αμερικής» (The courage to be free: Florida’s blueprint for America’s revival).

Στο πλαίσιο αυτό μετέβη την Κυριακή στην Καλιφόρνια, προπύργιο των Δημοκρατικών, για να υπερασπιστεί τις πολιτικές που προωθεί στην «ελεύθερη πολιτεία της Φλόριντα», όπως την αποκαλεί.

«Παρατηρήσαμε μια μεγάλη έξοδο από τις πολιτείες τις οποίες κυβερνούν πολιτικοί της αριστεράς οι οποίοι επιβάλλουν αριστερές ιδεολογίες που έχουν άσχημα αποτελέσματα», δήλωσε ο Ντε Σάντις από την προεδρική βιβλιοθήκη Ρόναλντ Ρέιγκαν κοντά στο Λος Άντζελες.

Αναφερόταν στα πρόσφατα στοιχεία της απογραφής στις ΗΠΑ, που έδειξαν ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έφυγαν από πολιτείες όπως η Καλιφόρνια και η Νέα Υόρκη. Αντιθέτως, πρόσθεσε ο ίδιος, «μπορείτε να δείτε μαζική αύξηση του πληθυσμού σε πολιτείες όπως η Φλόριντα που κυβερνάται με βάσει αρχές που έχουν αποδείξει την αξία τους».

