ΗΠΑ: Νέα γκάφα Μπάιντεν – Μπέρδεψε το αξίωμα που διεκδικεί σε ομιλία [βίντεο]

Από τη μία γκάφα στην άλλη πέφτει ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος διεκδικεί το αξίωμα για να διεκδικήσει την προεδρεία των ΗΠΑ στις προσεχείς εκλογές με τους Δημοκρατικούς.

Ο Μπάιντεν, σε ομιλία στην Νότια Καρολίνα, αντί να πει πως είναι υποψήφιος για να διεκδικήσει την θέση του προέδρου της χώρας, παρουσιάστηκε στο κοινό λέγοντας: «Λέγομαι Τζο Μπάιντεν, είμαι υποψήφιος του Δημοκρατικού κόμματος για την αμερικανική Γερουσία».

Αυτό δεν ήταν το πρώτο του λάθος κατά την διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, όπου διεκδικεί το χρίσμα των Δημοκρατικών. Πρόσφατα μπέρδεψε τους Κινέζους ηγέτες, ενώ στην χθεσινή του ομιλία, ακολούθησε και ένα ακόμη σαρδάμ, όπου προέτρεψε το κοινό να ψηφίσει είτε αυτόν, είτε τον «άλλο Μπάιντεν», όπως είπε, προσπαθώντας να μαζέψει την φράση.

Το βίντεο με τα λάθη του έγινε αντικείμενο χλευασμού στα σόσιαλ, ενώ αρκετοί αμφισβητούν ακόμη και την διανοητική του κατάσταση εν όψει των εκλογών.

To the people of South Carolina:



The man who is leading the Democratic primary in your state thinks he is running for the Senate.



Joe Biden is not mentally fit to ever be our nation’s Commander in Chief! pic.twitter.com/IXnQKyEr0E