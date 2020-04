ΗΠΑ: Ο Μπέρνι Σάντερς αποσύρθηκε από την κούρσα για το χρίσμα των Δημοκρατικών -Αντίπαλος του Τραμπ ο Μπάιντεν [βίντεο]

Ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς ανακοίνωσε ότι τερματίζει την εκστρατεία του να κερδίσει το χρίσμα των Δημοκρατικών για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2020.

Ο γερουσιαστής του Βερμόντ Μπέρνι Σάντερς ανακοίνωσε σήμερα στην ομάδα του ότι εγκαταλείπει την κούρσα για τον Λευκό Οίκο, δίνοντας τέλος στην δεύτερη προσπάθειά του να κερδίσει το χρίσμα των Δημοκρατικών, μετά από μια σειρά από κομβικές ήττες από τον Τζο Μπάιντεν στις εσωκομματικές εκλογές.

«Ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς ανακοίνωσε σήμερα σε ολόκληρη την ομάδα του ότι ακυρώνει την εκστρατεία του για την προεδρία», ανακοίνωσε η ομάδα της εκστρατείας του. Η εκστρατεία τελειώνει, ο αγώνας συνεχίζεται», τόνισε η ανακοίνωση της προεκλογικής ομάδας του γερουσιαστή.

Ο 78χρονος Σάντερς ανακοίνωσε την αποχώρησή του σε ομιλία που μεταδόθηκε στο διαδίκτυο.

Today I am suspending my campaign. But while the campaign ends, the struggle for justice continues on. https://t.co/MYc7kt2b16