ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Μπάιντεν πρόσθεσε άλλες δώδεκα κινεζικές εταιρείες στη μαύρη λίστα | ΚΟΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Η αμερικανική κυβέρνηση πρόσθεσε χθες, Τετάρτη, δώδεκα νέες κινεζικές επιχειρήσεις στη μαύρη λίστα του υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, μετά από ανησυχίες που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια και την αμερικανική εξωτερική πολιτική, επικαλούμενη σε μερικές περιπτώσεις τη βοήθεια που παρέχουν οι επιχειρήσεις αυτές στην ανάπτυξη κβαντικών υπολογιστών από τις ένοπλες δυνάμεις της Κίνας.

Το υπουργείο ανακοίνωσε επίσης ότι αρκετοί φορείς και φυσικά πρόσωπα από την Κίνα και το Πακιστάν έχουν προστεθεί στην ειδική λίστα του υπουργείου Εμπορίου (the Commerce Department's Entity List) για τη βοήθεια που παρέχουν στην ανάπτυξη των πυρηνικών δραστηριοτήτων του Πακιστάν ή στο πακιστανικό πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων.

Η τελευταία ενέργεια των ΗΠΑ για τις κινεζικές εταιρίες έρχεται καθώς κλιμακώνονται οι εντάσεις μεταξύ του Πεκίνου και της Ουάσινγκτον σχετικά με το καθεστώς της Ταϊβάν και άλλα εμπορικά ζητήματα .

Συνολικά 27 νέες εταιρίες και φορείς προστέθηκαν στην αναφερόμενη λίστα, από την Κίνα, την Ιαπωνία, το Πακιστάν και τη Σιγκαπούρη.

Η υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Τζίνα Ραϊμόντο ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η καταγραφή των νέων εταιριών στη λίστα θα βοηθήσει ώστε η αμερικανική τεχνολογία να μην στηρίξει τις κινεζικές και ρωσικές «στρατιωτικές προόδους, καθώς και δραστηριότητες που δημιουργούν ανησυχίες στον τομέα της μη διάδοσης των πυρηνικών, όπως οι ανεξέλεγκτες πυρηνικές δραστηριότητες του Πακιστάν ή το βαλλιστικό πυραυλικό πρόγραμμα του».

Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον επέκρινε τις ΗΠΑ ότι «χρησιμοποιούν την αντίληψη περί εθνικής ασφάλειας για κάθε σκοπό και καταχρώνται την κρατική εξουσία για να καταστείλουν και να περιορίσουν τις κινεζικές επιχειρήσεις με κάθε δυνατό μέσο».

«Η Κίνα είναι κατηγορηματικά αντίθετη σε αυτό», δήλωσε ο εκπρόσωπος της πρεσβείας Λιου Πενγκιού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ΗΠΑ πρέπει «να ακολουθήσουν το πνεύμα» της ψηφιακής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του προέδρου Τζο Μπάιντεν και του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ την προηγούμενη εβδομάδα και «να συναντήσουν την Κίνα στα μισά του δρόμου, αντί να εξακολουθούν να κινούνται στον λάθος δρόμο».

Το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι εταιρίες, Hangzhou Zhongke Microelectronics Co Ltd, Hunan Goke Microelectronics , New H3C Semiconductor Technologies Co Ltd, Xi'an Aerospace Huaxun Technology και Yunchip Microelectronics συμπεριλήφθηκαν στη μαύρη λίστα του υπουργείου, «για την υποστήριξή τους στον εκσυγχρονισμό του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού».

Στην ίδια λίστα προστέθηκαν επίσης, το εργαστήριο Hefei National Laboratory for Physical Sciences at Microscale, αλλά και οι εταιρίες QuantumCTek και Shanghai QuantumCTeck Co Ltd «για την απόκτηση και την προσπάθεια απόκτησης υλικών αμερικανικής προέλευσης για να υποστηρίξουν στρατιωτικές εφαρμογές».

Οι οκτώ κινεζικές εταιρίες συμπεριλήφθηκαν στη λίστα, για να αποτραπεί η χρήση αμερικανικής τεχνολογίας που θα μπορούσε να βοηθήσει την Κίνα στην ανάπτυξη κβαντικών εφαρμογών υπολογιστών για τις ένοπλες δυνάμεις της.

Οι προμηθευτές των εταιριών που έχουν μπει στη μαύρη λίστα του υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ θα χρειαστεί να αιτηθούν την έκδοση μιας άδειας πριν τους επιτραπεί να προχωρήσουν σε πωλήσεις προς αυτές τις κινεζικές εταιρίες, ενώ είναι πιθανό ότι η σχετική άδεια θα απορριφθεί.

Σε μία ξεχωριστή ενέργεια, το Ινστιτούτο Φυσικής και Τεχνολογίας της Μόσχας προστέθηκε στη μαύρη λίστα του υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, με τη σχετική καταγραφή να μην παρέχει άλλες πρόσθετες πληροφορίες, εκτός ότι παρήγαγε στρατιωτικά προϊόντα.