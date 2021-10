Στέιτ Ντιπάρτμεντ: ΗΠΑ και Ταλιμπάν είχαν «παραγωγικές» συνομιλίες | ΚΟΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Οι ΗΠΑ και οι Ταλιμπάν είχαν «παραγωγικές συζητήσεις» για το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας στο Αφγανιστάν κατά τη διάρκεια συναντήσεων στο Κατάρ το Σαββατοκύριακο, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Νεντ Πράις, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες «σε ένα μεγάλο βαθμό θετικές».

Μια ξεχωριστή συνάντηση με εκπροσώπους των Ταλιμπάν στην οποία συμμετείχαν αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και Αμερικανοί αξιωματούχοι πραγματοποιήθηκε σήμερα, πρόσθεσε ο Πράις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχεδόν δύο μήνες μετά την κατάρρευση της υποστηριζόμενης από τη Δύση κυβέρνησης και την κατάληψη της Καμπούλ από τους Ταλιμπάν, το καθεστώς τους προσπαθεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με άλλες χώρες προκειμένου να αποφύγει μια καταστροφική οικονομική κρίση.

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να αρχίσει να συνεργάζεται μαζί μας», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των Ταλιμπάν Αμίρ Χαν Μουτάκι σε μια εκδήλωση του Center for Conflict and Humanitarian Studies στο Institute for Graduate Studies της Ντόχας. «Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να σταματήσουμε την ανασφάλεια και παράλληλα να συνδιαλλαγούμε θετικά με τον κόσμο», πρόσθεσε.