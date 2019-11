ΗΠΑ: Χημική έκρηξη σε εργοστάσιο στο Τέξας- Εκκενώνονται πόλεις [βίντεο]

Συναγερμός έχει σημάνει στο Τέξας των ΗΠΑ καθώς ξέσπασε φωτιά μετά από διπλή έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο.

Η φωτιά καίει από το πρωί (τοπική ώρα) και ανάγκασε τις αρχές να απομακρύνουν τους κατοίκους που ζουν στις τέσσερις πόλεις που βρίσκονται πλησίον του εργοστασίου. Αρχικά η πρώτη έκρηξη έγινε τη νύχτα και η δεύτερη ακολούθησε το πρωί, όταν η πυροσβεστική ήταν στο σημείο προκειμένου να αντιμετωπίσει την φωτιά.

Οι αξιωματούχοι της κομητείας Τζέφερσον διέταξαν τους κατοίκους που βρίσκονται σε ακτίνα 6,4χλμ γύρω από το εργοστάσιο χημικών της TPC Group του Πορτ Νέτσες, να εκκενώσουν την περιοχή, μετά την έκρηξη που ακούστηκε, η οποία κατέστρεψε έναν πύργο χημικής απόσταξης, κατά τις προσπάθειες κατάσβεσης των πυροσβεστικών δυνάμεων. Περίπου 60.000 άτομα στο Πορτ Νέτσες, το Γκρόουβς, το Πορτ Άρθουρ και το Νέντερλαντ, στο Τέξας διατάχθηκαν να εκκενώσουν την περιοχή.

Terrifying new video of the Massive TPC Plant Explosion in Port Neches, TX, Caught On Camera!



