Ο φοιτητής Εγκληματολογίας σκότωσε τους 4 φοιτητές στο Άινταχο για να δει αν μπορεί να κάνει τον τέλειο φόνο; - iefimerida.gr

Ένας εμμονικός φοιτητής Εγκληματολογίας από το Άινταχο δολοφόνησε 4 φοιτητές του, σε ένα από τα στυγερότερα εγκλήματα στην πρόσφατη ιστορία των ΗΠΑ.

Σοκάρει η υπόθεση του 28χρονου serial killer που επιδίωξε και δολοφόνησε εν ψυχρώ τέσσερις φοιτητές.

Στις 4.17 τα ξημερώματα της Κυριακής 13 Νοεμβρίου η φοιτήτρια Ντίλαν Μόρτενσεν άκουσε κλάματα, άνοιξε την πόρτα του υπνοδωματίου της και κοίταξε έξω. Βρέθηκε να κοιτάζει κατά πρόσωπο έναν άγνωστο ντυμένο στα μαύρα και με μια μάσκα.

Η Ντίλαν και οι συγκάτοικοί της ζούσαν σε ένα σπίτι για πάρτι στην κολεγιακή πόλη της Μόσχας, στο Άινταχο.

Η 21χρονη φοιτήτρια ξύπνησε γύρω στις 4 τα ξημερώματα από αυτό που, όπως είπε αργότερα, ακουγόταν σαν να έπαιζε η συγκάτοικός της Κάιλι Γκονσάλβες με τον σκύλο της στο υπνοδωμάτιό της στον επάνω όροφο. Λίγο αργότερα νόμιζε ότι άκουσε την Κάιλι να λέει κάτι σαν: «Υπάρχει κάποιος εδώ». Άνοιξε την πόρτα του υπνοδωματίου της για να κοιτάξει για πρώτη φορά εκείνη τη νύχτα, αλλά δεν είδε τίποτα.

Την άνοιξε ξανά όταν νόμισε ότι άκουσε κάτι που ακουγόταν σαν κλάμα από την κρεβατοκάμαρα μιας άλλης συγκατοίκου. Όπως είπε αργότερα στην αστυνομία, τότε άκουσε τη φωνή ενός άνδρα να λέει: «Είναι όλα εντάξει, θα σε βοηθήσω».

Το κλάμα φάνηκε να συνεχίζεται και η κάμερα ασφαλείας ενός γειτονικού σπιτιού κατέγραψε τον ήχο από το γάβγισμα ενός σκύλου και κάτι που ακούστηκε σαν φωνές ή κλαψούρισμα και ακολούθησε ένας δυνατός θόρυβος. Λίγα λεπτά αργότερα άνοιξε ξανά την πόρτα και εκεί ήταν ο άντρας με τα μαύρα που περπατούσε προς το μέρος της.

Λέει ότι στάθηκε «παγωμένη» από το σοκ, αλλά εκείνος την προσπέρασε. Καθώς έκανε προς μια συρόμενη πόρτα, προφανώς για να φύγει από το σπίτι, λέει ότι επέστρεψε στο δωμάτιό της και κλείδωσε την πόρτα.

Μαχαιρώθηκαν άγρια μέχρι θανάτου

Παραμένει αδιευκρίνιστο γιατί η Ντίλαν δεν ειδοποίησε τις Αρχές για άλλες οκτώ ώρες, ή γιατί ξέφυγε από τη φρικτή μοίρα των συγκατοίκων της στο Πανεπιστήμιο του Άινταχο, αν και το σοκ που υπέστη βλέποντας την τρομακτική φιγούρα θα μπορούσε να επιδράσει παραλυτικά στην ίδια.

Οι συγκάτοικοί της Κάιλι Γκονσάλβες, Μάντισον Μόγκεν και Ζέινα Κερνόντλ, καθώς και ο φίλος της Ζέινα, Ίθαν Τσάπιν, μαχαιρώθηκαν άγρια μέχρι θανάτου στα κρεβάτια τους, σχεδόν μετά βεβαιότητος από τον μασκοφόρο άνδρα. Η Μπέθανι Φουνκ, 21 ετών, επέζησε.

0 28χρονος serial killer

Όσον αφορά την ταυτότητά του, οι αξιωματούχοι δεν έχουν καμία αμφιβολία ότι ο Μπράιαν Κόμπεργκερ, ένας 28χρονος εγκληματολόγος με ανησυχητική προσωπικότητα και, όπως αποδεικνύεται, μια παράξενη γοητεία για την εγκληματολογική επιστήμη και τους κατά συρροήν δολοφόνους, είναι ο κύριος ύποπτος.

Η σύλληψή του στις 30 Δεκεμβρίου στο σπίτι των γονέων του, μακριά στην Πενσυλβάνια, έφερε κάποια ανακούφιση σε μια πόλη που ζούσε στα άκρα επί επτά εβδομάδες, καθώς η αστυνομία προφανώς πάλευε να βρει είτε έναν ύποπτο είτε ένα κίνητρο για τις φρικτές δολοφονίες των νεαρών. Aντιμετωπίζει τέσσερις κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού και διάρρηξη.

Δεν έχει ακόμη απολογηθεί. Η αστυνομία λέει ότι οδηγήθηκε για πρώτη φορά στον Kohberger, έναν διδακτορικό φοιτητή που φοιτούσε στο Washington State University, αφού εντόπισε το αυτοκίνητό του κοντά στο σπίτι των θυμάτων τη νύχτα της δολοφονίας.

Η φωτογραφία του διπλώματος οδήγησής του παρείχε ισχυρές ομοιότητες με την περιγραφή του μασκοφόρου άνδρα από την Ντίλαν Μόρτενσεν και στη συνέχεια οι ντετέκτιβ ανακάλυψαν από τα αρχεία του κινητού του τηλεφώνου ότι είχε συμπεριφερθεί ύποπτα, οδηγώντας κοντά στο σπίτι των θυμάτων σε αρκετές περιπτώσεις. Τέλος, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν το DNA που βρέθηκε στη θήκη αυτού που φαίνεται να ήταν το ακόμα αγνοούμενο φονικό όπλο, ένα μαχαίρι στρατιωτικού τύπου, με δείγματα DNA σε σκουπίδια που είχαν αφεθεί έξω από το σπίτι της οικογένειας στην Πενσιλβάνια.

Και παρόλο που είναι πεπεισμένοι ότι έχουν τον άνθρωπό τους, δεν έχουν ακόμη φτάσει πιο κοντά στην εξακρίβωση του κινήτρου ή ακόμη και στο αν γνώριζε πραγματικά τους φοιτητές που φέρεται να σκότωσε.

Την υπόθεση που προκαλούσε μυστήριο τις εβδομάδες πριν από την αιφνίδια σύλληψή του συνεχίζει να απασχολεί τις ΗΠΑ, καθώς αντιμετωπίζουν την πιθανότητα, όχι για πρώτη φορά, κάποιος που έχει εκπαιδευτεί στον τρόπο λειτουργίας του εγκληματικού μυαλού και στη διεξαγωγή ποινικών ερευνών να έχει στραφεί ο ίδιος στη δολοφονία.

Λαμπρός φοιτητής Εγκληματολογίας

Αν ο Κόμπεργκερ είναι ο δολοφόνος, φαίνεται απίθανο οι σπουδές του στην Εγκληματολογία να είναι απλή σύμπτωση, δεδομένης της απόφασής του να σφάξει τέσσερις νέους ανθρώπους που προφανώς δεν γνώριζε ποτέ.

Ήταν, κατά κοινή ομολογία, ένας «λαμπρός» φοιτητής που του άρεσε να επιδεικνύει στους συμμαθητές και στους καθηγητές του ότι ήξερε καλύτερα από αυτούς σε ό,τι αφορά το έγκλημα. Μόνο που προφανώς δεν ήταν αρκετά έξυπνος. Παρότι φέρεται να κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για να καλύψει τα ίχνη του, άφησε ένα ίχνος ενδείξεων.

Οι ειδικοί δήλωσαν στην Daily Mail πως ο Κόμπεργκερ μπορεί να γνώριζε αρκετά για την Εγκληματολογία ώστε να πείσει τον εαυτό του ότι θα μπορούσε να τη γλιτώσει, αλλά όχι αρκετά ώστε να διαφύγει τον εντοπισμό.

Κι όμως, ακόμη και ενώ φέρεται να έκανε ό,τι μπορούσε για να διαφύγει της ανίχνευσης, υποστηρίζεται ότι ο επίδοξος δολοφόνος δεν μπορούσε να αντισταθεί στην επίδειξη της εγκληματικής του νοημοσύνης.

Στο λύκειο τον εκφόβιζαν επειδή ήταν υπέρβαρος και αργότερα πάλεψε με τον εθισμό στην ηρωίνη. Αλλά φαίνεται ότι είχε αλλάξει τη ζωή του στο κολέγιο. Σπούδασε στο DeSales υπό την Κάθριν Ράμσλαντ, μια διάσημη ψυχολόγο εγκληματολογίας, της οποίας τα βιβλία περιλαμβάνουν τα The Mind Of A Murderer (Το μυαλό ενός δολοφόνου) και How To Catch A Killer (Πώς να πιάσετε έναν δολοφόνο).

Η Μισέλ Μπόλγκερ, καθηγήτρια στο DeSales που τον βοήθησε με τη μεταπτυχιακή του διατριβή -μια μελέτη των σκέψεων και των συναισθημάτων των ανθρώπων κατά τη διάπραξη εγκλημάτων, τον περιέγραψε ως «έναν από τους καλύτερους μαθητές μου».

«Αλαζόνας και περίεργος» λένε οι συμφοιτητές του

Οι συμφοιτητές του ήταν λιγότερο κολακευτικοί, σημειώνοντας ότι η προφανής ευφυΐα του συνοδευόταν από έντονη αλαζονεία και μερικές φορές από μια τραχιά προσωπικότητα.

Λένε ότι έδειχνε ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον για τις σκηνές εγκλήματος και τους κατά συρροήν δολοφόνους. «Εκείνη την εποχή φαινόταν σαν να ήταν απλώς ένας περίεργος φοιτητής, οπότε αν οι ερωτήσεις του φαίνονταν παράξενες, δεν το σκεφτόμασταν πολύ, γιατί ταίριαζε με το πρόγραμμα σπουδών μας», δήλωσε η Μπρίτανι Σλέιβεν, η οποία παρακολούθησε μαθήματα μαζί του.

Στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον είχε μελετήσει στοιχεία DNA και Εγκληματολογία λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τους φόνους, και περιγράφηκε ως αντιφατικός, που συχνά έμπαινε σε διαφωνίες με άλλους φοιτητές, ιδίως με γυναίκες.

Σκοτεινό έγκλημα στις ΗΠΑ

Πράγματι, φαινόταν να έχει προβλήματα σύνδεσης με τις γυναίκες γενικότερα. Ο ιδιοκτήτης ενός μπαρ κοντά στο σπίτι των γονιών του στην Πενσιλβάνια είπε ότι ο Κόμπεργκερ ήταν τακτικός πελάτης, μέχρι που άρχισε να παρενοχλεί τις γυναίκες που εργάζονταν εκεί.

Τους μήνες πριν από τις δολοφονίες στη Μόσχα του Άινταχο, ο νεαρός είχε υποβάλει αίτηση για πρακτική άσκηση σε παράρτημα αστυνομίας στην Ουάσιγκτον, όπου ζούσε, και είχε γράψει μια έκθεση στην οποία περιέγραφε το ενδιαφέρον του να βοηθήσει τις αστυνομικές δυνάμεις της υπαίθρου να συλλέγουν και να αναλύουν αποδεικτικά στοιχεία.

Όπως αποκαλύφθηκε σε ένορκη βεβαίωση της Εισαγγελίας που δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη Πέμπτη, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο ραντάρ της αστυνομίας και των ερευνητών του FBI στη Μόσχα, καθώς εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του που είχε καταγραφεί σε βίντεο παρακολούθησης.

Οι εισαγγελείς δεν χρειάζεται να αποδείξουν κίνητρο για να υπάρξει καταδίκη, αλλά σίγουρα θα έριχνε το απαραίτητο φως σε ένα απροσπέλαστο σκοτεινό έγκλημα που συνεχίζει να ταλανίζει την Αμερική, καταλήγει το δημοσίευμα της Daily Mail.