ΗΠΑ: Επεσε στρατιωτικό ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς – Τρεις νεκροί

Τραγωδία με στρατιωτικό ελικόπτερο στη Μινεσότα των ΗΠΑ, καθώς τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους.

Το δυστύχημα έγινε το απόγευμα (τοπική) της Πέμπτης, όταν το στρατιωτικό ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς συνετρίβη σε περιοχή της Μινεσότα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ, στο ελικόπτερο επέβαιναν τρία άτομα, τα οποία έχασαν τη ζωή τους. Το ελικόπτερο τύπου Black Hawk, απογειώθηκε από τη βάση του Σεντ Κλάουντ και λίγη ώρα μετά, χάθηκε από τα ραντάρ.

We just arrived at a farm in Kimball, Minnesota.



What appears to be a helicopter is tangled in trees.



Multiple emergency units on scene.@WCCO #breaking #wcco pic.twitter.com/3MfHdeK58B