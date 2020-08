Ουισκόνσιν: Ο Αφροαμερικανός που πυροβόλησαν αστυνομικοί παρέλυσε από τη μέση και κάτω

Η οικογένεια του 29χρονου Αφροαμερικανού ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά από πυρά αστυνομικού στην πόλη Κενόουσα της πολιτείας Ουισκόνσιν απηύθυνε χθες έκκληση να τερματιστούν οι διαδηλώσεις και οι εκτεταμένες ταραχές που ξέσπασαν στην πόλη.

«Πυροβόλησαν τον γιο μου επτά φορές. Επτά φορές! Σαν να μην μέτραγε», είπε ο Τζέικομπ Μπλέικ ο πρεσβύτερος, με τρεμάμενη φωνή, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για τον τραυματισμό του γιου του στο επεισόδιο της Κυριακής. «Ο γιος μου μετράει. Είναι ανθρώπινο ον και η ζωή του μετράει».

Τη συνέντευξη Τύπου οργάνωσαν οι δικηγόροι της οικογένειας, ενώ πολιτειακοί και τοπικοί αξιωματούχοι ετοιμάζονταν για την τρίτη νύχτα ταραχών μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Μπλέικ, καθώς άνοιγε την πόρτα του αυτοκινήτου του για να ελέγξει πώς ήταν οι τρεις μικροί γιοι του (3, 5 και 8 ετών), από λευκό αστυνομικό που τον πυροβόλησε εξ επαφής από πίσω.

Police shoot #JacobBlake, point-blank range in #Kenosha, Blake was transported flight for life in serious condition.



As you can hear in the background of the video, this happened in front of multiple witnesses.



12’s @SarahThamerWISN has been on top of this developing situation pic.twitter.com/xnRu0eL91R