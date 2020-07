ΗΠΑ: Εκκενώθηκε η «Αυτόνομη Ζώνη» του Σιάτλ -Επιστρέφει η αστυνομία [βίντεο]

Η αστυνομία άρχισε να αναπτύσσεται στη συνοικία του Σιάτλ που μετατράπηκε σε «αυτόνομη ζώνη» από τους διαδηλωτές οι οποίοι διαμαρτύρονταν για την κατάχρηση εξουσίας εκ μέρους των δυνάμεων ασφαλείας.

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι συνελήφθησαν, όμως δεν έχουν αναφερθεί ταραχές, είπε η Κάρμεν Μπεστ, η επικεφαλής της αστυνομίας αυτής της μητρόπολης των βορειοδυτικών ΗΠΑ.

