ΗΠΑ: Εισβολή Αμερικανοεβραίων στο Καπιτώλιο -Ζητούν κατάπαυση πυρός στη Γάζα, 400 συλλήψεις - iefimerida.gr

Οι Αρχές συνέλαβαν 400 άτομα την Τετάρτη στο Καπιτώλιο, στην Ουάσινγκτον, μετά από συγκέντρωση εντός και εκτός του κτηρίου, που πραγματοποιήσαν Αμερικανοεβραιοι.

Οι συγκεντρωμένοι απηύθυναν κάλεσμα στο νομοθετικό σώμα να ζητήσει κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Την διαμαρτυρία είχαν οργανώσει οι Jewish Voice for Peace και If Not Now που είναι υπέρ της ελεύθερης Παλαιστίνης.

Μέσα στο κτήριο εισέβαλαν μερικές εκατοντάδες Αμερικανοεβραίοι για να διαμαρτυρηθούν, ανάμεσά τους πάνω από 20 ραβίνοι που προσεύχονταν.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, Έξω από το κτίριο συγκεντρώθηκε μεγάλο πλήθος που φώναζαν ότι δεν θα αποχωρήσουν αν δεν ικανοποιηθεί το αίτημά τους.

Ζητούν ανακωχή για να σταματήσει η συνεχιζόμενη «γενοκτονία από τον ισραηλινό στρατό των πάνω από 2 εκατ. Παλαιστινίων στην πολιορκημένη Γάζα».

