ΗΠΑ: Διαδηλωτής, πρώην βετεράνος του Ναυτικού, έφαγε ξύλο, τον ψέκασαν και έμεινε... ακούνητος [βίντεο]

Διαδηλωτής... βράχος στο Πόρτλαντ, δεν κουνήθηκε ούτε βήμα σε επίθεση των αστυνομικών σε διαδήλωση.

Ενας 53χρονος άνδρας, κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων κατά τις αστυνομικής βίας στο Πόρτλαντ έδειξε... βράχος. Ο λόγος για τον Κρις Ντέιβιντ, ο οποίος φαίνεται σε ένα βίντεο που έχει γίνει viral να πλησιάζει ήρεμα τους αστυνομικούς, προσπαθώντας να τους μιλήσει, όμως εκείνοι τον χτυπάνε με τα γκλοπ και τον ψεκάζουν στο πρόσωπο. Εκείνος όμως ακούνητος στη θέση του...

Κάτι βέβαια που μόνο τυχαίο δεν είναι, όπως μαρτυρά και η μπλούζα που φοράει και γράφει Navy, καθώς πράγματι είναι βετεράνος του Ναυτικού.

Photographed this guy. He's not scared. https://t.co/ZO5xKei7fX pic.twitter.com/7a0L7rqQKg

«Ένιωσα ότι αυτοί οι κύριοι παραβίαζαν τον όρκο τους και ήθελα να τους μιλήσω», όμως οι άνδρες που είχε απέναντί του δεν είχαν την ίδια όρεξη.

Αξίζει να σημειωθεί πως μπορεί να έμεινε στη θέση του και να έφυγε λίγο πιο μετά, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως δεν τραυματίστηκε, καθώς διαπιστώθηκε πως είχε δύο κατάγματα στο χέρι του (θα χειρουργηθεί τις επόμενες ημέρες), ενώ έχασε προσωρινά την όραση από το ένα του μάτι.

Federal police strike protester with baton, use pepper spray and tear gas outside courthouse in Portland pic.twitter.com/VX2xTVaaYq