Ανήκουστο: Αστυνομικοί στις ΗΠΑ φόρεσαν χειροπέδες σε 8χρονο αγόρι με ειδικές ανάγκες επειδή χτύπησε δασκάλα! [βίντεο]

Σοκ προκαλεί στην αμερικανική κοινή γνώμη ένα βίντεο που καταγράφει τη στιγμή που αστυνομικοί προσπαθούν να φορέσουν χειροπέδες σ’ ένα οκτάχρονο αγόρι που κλαίει μέσα στο δημοτικό σχολείο του και του λένε ότι θα πάει φυλακή.

Μολονότι το περιστατικό στο δημοτικό σχολείο «Τζέραλντ Άνταμς» στο Κι Γουέστ της Φλόριντα συνέβη πριν από δύο χρόνια, στις 14 Δεκεμβρίου 2018, προκάλεσε οργή στις ΗΠΑ καθώς έδωσε χθες στη δημοσιότητα το σχετικό βίντεο ο δικηγόρος Μπεν Κραμπ, που εκπροσωπεί τις οικογένειες του Τζορτζ Φλόιντ κι άλλων μαύρων, θυμάτων αστυνομικής βίας.

«Απίστευτο! Η αστυνομία του Κι Γουεστ εφήρμοσε “τακτικές εκφοβισμού” σ’ ένα 8χρονο αγόρι με ειδικές ανάγκες. To παιδί έχει ύψος μόλις 1.06 εκατοστά και ζυγίζει μόλις 29 κιλά, αλλά εκείνοι σκέφτηκαν ότι ήταν σωστό να του βάλουν χειροπέδες και να τον πάνε σε κρατητήριο ενηλίκων! Ήταν τόσο μικρός που του γλιστρούσαν οι χειροπέδες από τους καρπούς!», σχολίασε στην ανάρτησή του στο Twitter.

Unbelievable!! @KWPOLICE used “scared straight” tactics on 8yo boy with special needs. He's 3.5 ft tall and 64 lbs, but they thought it was appropriate to handcuff and transport him to an adult prison for processing!! He was so small the cuffs fell off his wrists! pic.twitter.com/iSTlXdKas6