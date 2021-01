ΗΠΑ: Απεβίωσε η ηθοποιός Σίσιλι Τάισον

Η βραβευμένη ηθοποιός Σίσιλι Τάισον απεβισε σε ηλικία 96 ετών.

Η Τάισον ήταν από τις ηθοποιούς που έσπασαν το κατεστημένο με τους Αφροαμερικανούς ηθοποιούς και χαρακτηρίστηκε για την αξιοπρέπειά της εντός και εκτός σκηνής. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή στο CNN ο μάνατζέρ της, Λάρι Τόμσον. Η οικογένειά της δεν αποκάλυψε τον λόγο του θανάτου της.

Για δεκαετίες η Τάισον πρωταγωνίστησε σε ταινίες και σειρές. Στις ΗΠΑ λατρεύτηκε στην μίνι σειρά «Η αυτοβιογραφία της Μις Τζέιν Πίτμαν» (1974), όπου το επαναστατικό για την εποχή, μακιγιάζ της γήρανσης, την σημάδεψε από την αρχή ως το τέλος της καριέρας της. Εκείνη τη χρονιά πήρε το βραβείο Emmy ως καλύτερη ηθοποιός σε δραματική σειρά.

Το 2018 τιμήθηκε από τα Οσκαρ με αφορμή τον ρόλο της στην ταινία «Sounder» το 1973, αλλά και για «τις αξέχαστες ερμηνείες της και την προσωπική της αξιοπρέπεια». Η Τάισον συνέχισε να εργάζεται και στην δεκαετία των ‘90, παίζοντας σε τηλεοπτικές σειρές όπως το «House of Cards» και το «How to Get Away with Murder». Πέρυσι, σε συνέντευξη στο περιοδικό Time, έλεγε πως δεν σκοπεύει να συνταξιοδοτηθεί…

Επαιξε ρόλους που «μίλησαν» στις καρδιές των αφροαμερικανών: έπαιξε την σκλάβα, την μητέρα, την γυναίκα που μάχεται για ίσα δικαιώματα, που μάχεται για την αλήθεια, αλλά και άλλους δυναμικούς ρόλους.

Αλλες ταινίες που πρωταγωνίστησε είναι οι ταινίες «Roots» (1977), «The Marva Collins Story» (1981), «The Women of Brewster Place» (1989) και «Τhe Help» (2011). Οπως εξομολογήθηκε η ίδια, η μεγαλύτερη στιγμή στην καριέρα της ήταν όταν το 2016 ο πρόεδρος της χώρας, Μπαράκ Ομπάμα, τις απένειμε το Μετάλλιο της Ελευθερίας.

Γεννήθηκε τον Δεκέμβρη του 1924 στη Νέα Υόρκη όπου ξεκίνησε να παίζει πιάνο σε παραστάσεις. Έγινε μοντέλο μετά την εφηβεία και πόζαρε σε εξώφυλλα περιοδικών την δεκαετία του ‘50 πριν γίνει ηθοποιός.