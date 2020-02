9χρονος φαν υποψηφίου των Δημοκρατικών ζήτησε τη βοήθειά του για να πει στον κόσμο ότι είναι γκέι [βίντεο]

Τη βοήθεια του διεκδικητή του χρίσματος των Δημοκρατικών για την προεδρία και δηλωμένου ομοφυλόφιλου Πιτ Μπούτιτζετζ ζήτησε σε προεκλογική συγκέντρωση στο Ντένβερ ένας εννιάχρονος οπαδός του για να πει στον κόσμο ότι είναι και ο ίδιος γκέι.

Ο Μπούτιτζετζ, που δέχθηκε πρόσφατα ομοφοβική επίθεση από διάσημο ραδιοφωνικό παραγωγό, που πρόσκειται στον Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε επί σκηνής τον Ζάκαρι Ρο για να του απαντήσει απευθείας στο ερώτημα που είχε υποβάλει γραπτώς ο ανήλικος οπαδός του στον πρώην δήμαρχο του Σάουθ Μπεντ της Ιντιάνα, την ώρα που έφθανε στη συγκέντρωση. «Σ’ ευχαριστώ που είσαι τόσο γενναίος. Θα με βοηθήσεις να πω στον κόσμο ότι είμαι κι εγώ γκέι; Θέλω να είμαι γενναίος σαν κι εσένα», είχε γράψει ο εννιάχρονος.

I caught up with 9 year old Zachary after he was brought on stage and asked @PeteButtigieg his question. His dad told me off camera he was proud of his son. pic.twitter.com/CsO60aQiUh