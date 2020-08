Ινδονησία: Ισχυρός σεισμός 6,9 Ρίχτερ

Σεισμική δόνηση 6,9 βαθμών σημειώθηκε στη Θάλασσα Μπάντα, ανοικτά της Ινδονησίας, το πρωί της Παρασκευής, ανακοίνωσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), αναθεωρώντας τα προς τα πάνω τις δύο πρώτες εκτιμήσεις του για την ισχύ του σεισμού (6,8 και 6,6).

Ο σεισμός ωστόσο έγινε σε βάθος 640 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το Κέντρο, το οποίο εκτίμησε πως δεν υπάρχει ενδεχόμενο να σημειωθεί τσουνάμι στην περιοχή του Ινδικού Ωκεανού.

Το ινδονησιακό αρχιπέλαγος βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο Δακτύλιο της Φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού, ζώνη όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και καταγράφεται έντονη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.

