Ευρωπαϊκές Ημέρες Νεολαίας, 7 και 8 Μαΐου: Ραντεβού σε Ελευσίνα και Ζάππειο - iefimerida.gr

Η Ημέρα της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας πραγματοποιούν στάση στο Ζάππειο και την Ελευσίνα, αυτό το Σαββατοκύριακο, 7-8 Μαΐου.

Με αφορμή την Ημέρα της Ευρώπης και την ανακήρυξη του 2022 ως Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα καλεί στις 7 και 8 Μαΐου στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Νεολαίας, σε ποικίλες δράσεις σε Ελευσίνα και Ζάππειο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ελευσίνα, Σάββατο 7 Μαΐου, 13:00-22:30 - Δημοκρατία και Πολιτισμός

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και η 2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης συνδιοργανώνουν στην Ελευσίνα σειρά εκδηλώσεων με επίκεντρο τον πολιτισμό και τη δημοκρατία στην Ευρώπη του σήμερα. Νέοι από ολόκληρη την Αττική καλούνται να συναντήσουν νέους της περιοχής και να συμμετάσχουν σε πολλές και διαφορετικές δράσεις.

Με την εγγραφή στην παρακάτω πλατφόρμα μπορεί ο ενδιαφερόμενος να επωφεληθεί από τους δωρεάν παρεχόμενους τρόπους μετακίνησης από και προς Αθήνα: https://form.jotform.com/221224199191353

Ενδεικτικά, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει παράλληλες συζητήσεις μεταξύ νέων πάνω στα θέματα του πολιτισμού και της καινοτομίας, της δημοκρατίας, της κλιματικής αλλαγής και των βιώσιμων πόλεων και της μετανάστευσης σε συντονισμό των Ντίνα Ντζιώρα (Cultural Manager, Υπεύθυνης Δικτύων Athens Comics Library), Βαγγέλη Κραββαρίτη (Education and Society Programmes Manager British Council), Γιάννη Πανταζόπουλου (Δημοσιογράφος) και Μενέλαου Καραμαγγιώλη (σκηνοθέτης, παραγωγός, σεναριογράφος).

Θα ακολουθήσει κεντρική συζήτηση, με τους: Εύα Καϊλή (αντιπρόεδρος ΕΚ), Κώστα Αρβανίτη (ευρωβουλευτής, Η Αριστερά), Μιχαήλ Μαρμαρινό (Σκηνοθέτης, Γενικός Καλλιτεχνικός Διευθυντής, 2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης), Θωμά Δοξιάδη (αρχιτέκτονας), Βασίλη Καραμιτσάνη (νομικός πρόεδρος του Animasyros), σε συντονισμό της δημοσιογράφου Νόρας Ράλλη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο δήμαρχος της Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου, ο επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα Κωσταντίνος Τσουτσοπλίδης, η επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Νιόβη Ρίγκου και η πρόεδρος Δ.Σ. 2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα Δέσποινα Γερουλάνου.

Οι παράλληλες δράσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, περίπατο στην πόλη της Ελευσίνας, την έκθεση ζωγραφικής «Ειρήνια τόξα» σε συνεργασία με την Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας, προβολή του animation movie που διακρίθηκε σε διαγωνισμό του Γραφείου του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα και του Animasyros, αλλά και της υποψήφιας ταινίας για το Βραβείο Κοινού LUX 2022 «Μεγάλη Απόδραση» (Great Freedom), ένα πρωτότυπο εργαστήριο με τίτλο «Print your City» από την ομάδα The New Raw και τα «Λόγια του Ρολογιού» με την ηθοποιό Ρούλα Πατεράκη.

Η μέρα θα κλείσει με πάρτι και μουσική από καλλιτέχνες της Ελευσίνας.

Ζάππειο, Κυριακή 8 Μαΐου, 12:00-20:00 - Απασχόληση και επιχειρηματική δράση

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα συνδιοργανώνουν εκδήλωση στο Ζάππειο με θέμα την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα. 

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρεσβείες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φορείς όπως Erasmus, Creative Europe, Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑ.Ε.Δ.) , Civis, Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, ΕΠΙΣΕΥ, Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφόρησης (Europe Direct) θα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες σπουδών, εργασίας, εθελοντισμού και εκμάθησης ξένων γλωσσών. Επίσης, θα παρουσιαστούν συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε νέους, αλλά και σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στους σχετικούς τομείς.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν η επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Νιόβη Ρίγκου, ο επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα Κωσταντίνος Τσουτσοπλίδης, ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης του υπουργείου Παιδείας Γιώργος Βούτσινος και η Γενική Διευθύντρια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρμόδια για Εκπαίδευση, Νεολαία, Αθλητισμό και Πολιτισμό (DG EAC) Θέμις Χριστοφίδου.

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, αρμόδιος για την προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής και ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης θα παρευρεθούν στην εκδήλωση για να μιλήσουν και να συζητήσουν για προκλήσεις και ευκαιρίες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.