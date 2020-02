Ιερουσαλήμ: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς- 14 τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στην Ιερουσαλήμ τα ξημερώματα, καθώς ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος πεζών στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το Ισραήλ, υπάρχουν 14 τραυματίες, ενώ στο σημείο βρίσκονται οι πρώτες βοήθειες, όσο και ο στρατός. Το κέντρο άμεσης βοήθειας MDA ανέφερε ότι στελέχη του προσέφεραν φροντίδες και διακόμισαν σε νοσοκομεία κάποια από τα 14 πρόσωπα που τραυματίστηκαν σε ένα από τα κέντρα της νυχτερινής ζωής της ιερής πόλης.

Breaking: At least 12 injured, including one critically, after a car rammed into pedestrians near Jerusalem’s Central Bus Station. The driver fled the scene. pic.twitter.com/gnKGmRzf71