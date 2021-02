Χρυσές μπίζνες για την Ιβάνκα και τον σύζυγό της, όσο ήταν στον Λευκό Οίκο: Πόσα εκατοντάδες εκατομμύρια έβγαλαν

Έως και 640 εκατ. δολάρια φέρονται να κέρδισαν η Ιβάνκα Τραμπ και ο σύζυγός της Τζάρεντ Κούσνερ στο διάστημα που ήταν σύμβουλοι του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις εκρηκτικές αποκαλύψεις μιας νέας έκθεσης.

Η ανάλυση της CREW (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington) δείχνει ότι η πρώην Πρώτη Κόρη των ΗΠΑ και ο Κούσνερ, που έχουν μετακομίσει σε ένα πολυτελέστατο διαμέρισμα στο Μαϊάμι, κέρδισαν μεταξύ 172 και 640 εκατ. δολαρίων από δραστηριότητες εκτός του Λευκού Οίκου, ένα σημαντικό μέρος των οποίων από τα ξενοδοχείο Trump στην Ουάσιγκτον. «Η Ιβάνκα έβγαλε πάνω από 13 εκατ. δολάρια από το 2017 και μετά από το ξενοδοχείο –πέφτοντας από τα 4 εκατ. δολάρια ετησίως τη διετία 2017-2019 σε περίπου 1,5 εκατ. δολάρια πέρυσι, εν μέρει λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Πέρα από τη μείωση των εισοδημάτων διαπιστώνεται και μια ανεξήγητη μείωση του μεριδίου της ιδιοκτησίας. Από εκεί που η Ιβάνκα υπιστήριζε ότι το μερίδιο αυτό κυμαινόταν μεταξύ 5 και 25 εκατ. δολαρίων, στην τελευταία φορολογική της δήλωσε ανέφερε ότι άξιζε μόνον 100.00-250.000 δολάρια. Δεν αναφέρει όμως αν πούλησε μέρος του μεριδίου της στο ξενοδοχείο», σημειώνει η έκθεση.

Από την πλευρά του Κούσνερ το ζευγάρι αποκόμισε πολλά εισοδήματα από τις επενδύσεις του σε real estate, που έτυχαν λόγω της Ιβάνκα μεγάλης φοροαπαλλαγής. Στη διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας του ως συμβούλου του Ντόναλντ Τραμπ, ο Κούσνερ δημιούργησε μια εταιρεία offshoρε στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, την Kushner Companies BVI Limited, που διαθέτει πολλά περιουσιακά στοιχεία, μεταξύ άλλων και την ιδιοκτησία της Puck Building LP, εκτιμώμενης αξίας άνω των 25 εκατ. δολαρίων.

Η έκθεση του CREW δίνεται στη δημοσιότητα μετά τις «μπηχτές» που εξαπέλυσε ο Τζο Μπάιντεν κατά της Ιβάνκα - που δεν έχει ακόμη αποκαλύψει τα μελλοντικά της σχέδια - για το ρόλο της στη δυτική πτέρυγα του Λευκού Οίκου υπό την κυβέρνηση Τραμπ. Η Ιβάνκα είχε αναλάβει καθήκοντα «συμβούλου του προέδρου» με δικό της προσωπάρχη, ενώ είχε λάβει – χωρίς να διαθέτει εμπειρία στην εξωτερική πολιτική – σε διπλωματικές συνόδους κορυφής με ηγέτες της G20 και τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν – λόγος για τον οποίο οι επικριτές του Τραμπ τον κατηγόρησαν για νεποτισμό. Ο Μπάιντεν είπε στη συνέντευξή του στο περιοδικό People ότι θα ακολουθήσει τα βήματα του Ομπάμα όσον αφορά στη στελέχωση της δυτικής πτέρυγας του Λευκού Οίκου: «Ουδείς από τον στενό και τον ευρύτερο κύκλο της οικογένειάς μου δεν θα εμπλακεί σε οποιαδήποτε κυβερνητική πρωτοβουλία στην εξωτερική πολιτική. Και ουδείς έχει λάβει κάποιο αξίωμα»…

