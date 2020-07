Ιαπωνία: 50 νεκροί από φονικές πλημμύρες -Με ράφτινγκ οι διασώστες, παρασύρθηκαν γέφυρες -Φόβοι για κορωνοϊό [βίντεο]

Οι ομάδες διάσωσης συνέχισαν σήμερα «τη μάχη με τον χρόνο» στο νησί Κιούσου, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Ιαπωνίας, για τη διάσωση κατοίκων που έχουν εγκλωβιστεί λόγω των πλημμυρών και των κατολισθήσεων.

Οι πλημμύρες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 50 ανθρώπους, την ώρα που αναμένονται και νέες ισχυρές βροχές. Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Γιοσιχίντε Σούγκα επιβεβαίωσε σήμερα τον θάνατο 50 ανθρώπων, ενώ δύο ακόμα έχουν υποστεί καρδιοαναπνευστική ανακοπή, ένας όρος που χρησιμοποιείται στην Ιαπωνία για να αναφερθεί ένας θάνατος που δεν έχει ακόμα επίσημα πιστοποιηθεί από γιατρό. Επίσης, 14 άνθρωποι αγνοούνται.

Ισχυρές βροχές αναμένονται και τις επόμενες ημέρες, πλήττοντας τη χώρα από τα δυτικά προς τα ανατολικά, όπως προέβλεψε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, ενώ μείωσε κατά μία βαθμίδα το επίπεδο συναγερμού για τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις, που είχε προηγουμένως αυξηθεί στην ανώτατη κλίμακα. «Είναι μια μάχη με τον χρόνο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γιουτάρο Χαμασάκι, επικεφαλής της περιοχής Κουμαμότο, που επλήγη περισσότερο από τις πλημμύρες από το πρωί του Σαββάτου στο νησί Κιούσου. «Πρέπει πραγματικά να αυξήσουμε τον ρυθμό καθώς ο χρόνος πιέζει. Δεν θα εγκαταλείψουμε».

Ο πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε ανακοίνωσε τον διπλασιασμό των μελών των ομάδων διάσωσης που έχουν κινητοποιηθεί (αστυνομικοί, πυροσβέστες, μέλη της ακτοφυλακής και των Ιαπωνικών Δυνάμεων Αυτοάμυνας) σε 80.000.

Υπάρχουν αγνοούμενοι, τα νερά έχουν παρασύρει γέφυρες και έχουν αποκλείσει δρόμους στο Κιούσου, αναγκάζοντας τους διασώστες να επεμβαίνουν μόνο με βάρκες ή με ελικόπτερο. Στην Ομούτα (στο βορειοδυτικό τμήμα του Κιούσου), δεκάδες παιδιά πέρασαν την περασμένη νύχτα στον όροφο του δημοτικού σχολείου, καθώς πλημμύρισε το ισόγειο του κτιρίου. Διασώθηκαν σήμερα το πρωί. «Τα ντουλάπια με τα παπούτσια παρασύρθηκαν (από τα νερά) και τα παπούτσια επέπλεαν», δήλωσε ένα κορίτσι 11 ετών που ρωτήθηκε από τοπική εφημερίδα. «Παιδιά έκλαιγαν διότι ανησυχούσαν που δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στο σπίτι τους και οι ισχυρές βροχές τους τρόμαζαν». Mεγάλες καταστροφές στην περιοχή, δειτε το βίντεο

Japan's Self-Defense Forces were deployed to help people evacuate as torrential rainfall in Kyushu led to widespread flooding. pic.twitter.com/VRwKouLdED

Ο Κεντάρο Όισι, που συχνά οργανώνει εκδρομές ράφτινγκ για τουρίστες στο Χιτογιόσι, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι του ζητήθηκε να βοηθήσει τους κατοίκους που είχαν εγκλωβιστεί από τα νερά. «Κάνω ράφτινγκ εδώ και 20 χρόνια, αλλά ποτέ δεν είχα φανταστεί να πλέω στους δρόμους της πόλης». Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται και οι 14 άνθρωποι σε ένα γηροκομείο που δεν κατάφεραν να το εγκαταλείψουν όταν τα νερά πλημμύρισαν το κτίριο. «Όλο το ισόγειο πλημμύρισε, δεν μπορέσαμε να το προσεγγίσουμε. Ορισμένοι κάτοικοι κατέφυγαν στον πρώτο όροφο. Ποτέ δεν είχα δει κάτι τέτοιο», δήλωσε μέλος της ομάδας διάσωσης στον δημόσιο τηλεοπτικό σταθμό NHK.

The storm is not over, as Japan braces for more rain and further damages in one of the worst storms its faced. #Kyushu #Japan pic.twitter.com/myFIMaGAi5