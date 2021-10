Η Τουρκία κλιμακώνει τις προκλήσεις: Ξαναβγάζει το Oruc Reis -Navtex για σεισμικές έρευνες βόρεια της Κύπρου | ΚΟΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Με νέα NAVTEX, η Τουρκία ανακοίνωσε την έξοδο του σεισμογραφικού σκάφους Oruc Reis σε θαλάσσιες περιοχές βόρεια της Κύπρου.

Σύμφωνα με τη Ναυτική Οδηγία που εξέδωσε η Τουρκία, το «Oruc Reis», μαζί με τα πλοία που το συνοδεύουν, «Αταμάν» και «Τζενγκίζ Χαν», θα πραγματοποιήσει σεισμικές έρευνες έως και τις 21 Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ολοκληρώθηκε στην Αγκυρα ο 63ος γύρος διερευνητικών επαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, χωρίς αποτελέσματα. Ολες τις προηγούμενες ημέρες, η τουρκική πλευρά φρόντισε να τορπιλίσει το κλίμα με διαρκείς προκλητικές δηλώσεις, την ανιστόρητη επιστολή προς τον ΟΗΕ με την οποία χαρακτήριζε μη ελληνικά τα μη αποστρατικοποιημένα νησιά, αλλά και τις κινήσεις του τουρκικού ναυτικού στα ανοικτά της Κρήτης.

Η NAVTEX για το Oruc Reis



TURNHOS N/W : 0929/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 08-10-2021 19:31)TURNHOS N/W : 0929/21

MEDITERRANEAN SEA

SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN BETWEEN 08 OCT 21 AND 16 DEC 21 IN AREA BOUNDED BY;

36 03.17 N – 033 05.89 E

35 45.12 N – 033 07.21 E

35 48.48 N – 034 02.12 E

36 05.53 N – 034 00.36 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2.CANCEL THIS MESSAGE 162101Z DEC 21.

