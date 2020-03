Νέα πρόκληση Τουρκίας: Στέλνει 1.000 άνδρες των Ειδικών Δυνάμεων στον Εβρο για «προστασία των μεταναστών»

Χίλιους αστυνομικούς των Ειδικών Δυνάμεων στέλνει η Τουρκία στον Έβρο, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού.

Παράλληλα, υποστήριξε πως η Άγκυρα προχωρά σε αυτή την κίνηση για να αποτραπούν οι επαναπροωθήσεις από την ελληνική πλευρά, ενώ αποκάλυψε πως πέταξε με ελικόπτερο πάνω από τα ελληνοτουρκικά σύνορα.

«Όπως είπε και ο πρόεδρός μας, εμείς πλέον δεν εμποδίζουμε τους μετανάστες που θέλουν να περάσουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Όποιος θέλει να έρθει έρχεται, όποιος περάσει πέρασε. Η Τουρκία εδώ και εννέα χρόνια έχει αντιμετωπίσει αυτήν την ανθρωπιστική τραγωδία για την οποία σιωπά όλος ο κόσμος. Υπήρξε η Κοινή Δήλωση ΕΕ - Τουρκίας. Εμείς την εφαρμόσαμε. Από πέρυσι συλλάβαμε στην Αδριανούπολη περίπου 137.000 λαθραίους μετανάστες. Επιστρέψαμε εθελοντικά 103.000 ανθρώπους πίσω στις χώρες τους. Έριξαν πάνω στους ανθρώπους χημικά του 1978. Η ελληνική πλευρά το έκανε αυτό. Καταγγέλλω τη Frontex. Δυστυχώς η Frontex λειτουργεί ως δύναμη καταστολής. Τραυμάτισαν 164 ανθρώπους. Προσπάθησαν να επαναπροωθήσουν 4.900 άτομα. Λένε ψέματα για τις τουρκικές Αρχές. Συνεννοηθήκαμε με τις Ένοπλες δυνάμεις και στέλνουμε σε ολόκληρο τον ποταμό Έβρο 1.000 αστυνομικούς των Ειδικών Δυνάμεων, πλήρως εξοπλισμένους, για να αποτρέψουν τις επαναπροωθήσεις. Μόνο από την Αδριανούπολη πέρασαν 139.070 άτομα», είπε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, αμέσως μετά την πτήση πάνω από τα σύνορα στην περιοχή του Έβρου. Στοιχεία που να υποστηρίζουν, βέβαια, αυτόν τον ισχυρισμό του Σοϊλού δεν υπάρχουν, σημειώνει σε ανταπόκρισή του το Associated Press.

Παράλληλα, ο Σοϊλού προειδοποίησε ότι η Τουρκία θα ανοίξει τις συνοριακές πύλες της με τη Συρία για τους πρόσφυγες που κατευθύνονται προς την Ευρώπη, εκτός αν τερματισθεί η βία που συνεχίζεται εκεί.

«Τριάμισι εκατομμύρια άνθρωποι στην Ιντλίμπ και στα σύνορα της Τουρκίας βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε δύσκολη κατάσταση. Οι συνεχιζόμενες απάνθρωπες ενέργειες του (συριακού) καθεστώτος εκεί θα σημάνουν το άνοιγμα των συνοριακών πυλών μας», δήλωσε ο Σοϊλού σε δημοσιογράφους μιλώντας στην Αδριανούπολη.

«Τελικά όλοι θα κατευθυνθούν προς την Ευρώπη», δήλωσε ο Σοϊλού προσθέτοντας πως «αυτό δεν είναι απειλή ούτε εκβιασμός».

Παράλληλα, σε καταγγελία της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τον θάνατο δύο μεταναστών στα σύνορα, προχωρά η Τουρκία. Αυτό ανακοίνωσε, σε συνέντευξή του, ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σουλού ισχυριζόμενος ότι δύο μετανάστες σκοτώθηκαν από ελληνικά στρατεύματα στην προσπάθειά τους να περάσουν τα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο. Παράλληλα, ο Σουλεϊμάν Σουλού υποστήριξε ότι απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης είναι να μετατρέψει το ζήτημα της αντιμετώπισης των προσφύγων από την Ελλάδα μέσω διπλωματικής εκστρατείας. «Το υπουργείο των Εξωτερικών μας θα το αναγάγει σε διεθνές ζήτημα«, είπε ο Σοϊλού στο τουρκικό δίκτυο CNN-Turk την παραμονή της επίσκεψής του στη μεθόριο.

