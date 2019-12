Η στιγμή της σύλληψης του 37χρονου που μαχαίρωσε πέντε σε σπίτι ραβίνου στη Νέα Υόρκη [βίντεο]

Στη δημοσιότητα δόθηκε το βίντεο της σύλληψης του άνδρα που επιτέθηκε με μαχαίρι σε σπίτι ραβίνου στη Νέα Υόρκη.

Ο 37χρονος Γκράφτον Τόμας, που εισέβαλε σε σπίτι ενός ραβίνου, μαχαιρώνοντας πέντε επισκέπτες του, συνελήφθη από αστυνομικούς σε έλεγχο που έκαναν στον δρόμο, με την αστυνομία να δίνει το βίντεο στη δημοσιότητα. Σε αυτό, φαίνεται το περιπολικό σταματημένο, με δύο αστυνομικούς να βγαίνουν από αυτό και να σημαδεύουν με τα όπλα τους προς το αυτοκίνητο του δράστη.

Αυτός βγαίνει και συλλαμβάνεται χωρίς να αντισταθεί, με έναν από τους δύο αστυνόμους να του περνάει χειροπέδες και να τον ελέγχει για να δει αν είχε τυχόν όπλα ή αιχμηρά αντικείμενα πάνω του. Σύμφωνα με τις αρχές, η απόπειρα ανθρωποκτονίας του 37χρονου, χαρακτηρίστηκε ως τρομοκρατική πράξη.

Calm and professional in the face of danger.



Watch the moment that @NYPD32Pct officers take a suspect from last’s night heinous attack at a Hanukkah celebration into custody. https://t.co/AX9tpari34 pic.twitter.com/4K2KKdr7CU