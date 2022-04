Η Μόσχα σφίγγει ξανά τον κλοιό -Νέο σφυροκόπημα από τις ρωσικές δυνάμεις στην Ανατολική Ουκρανία - iefimerida.gr

Οι ρωσικές δυνάμεις ανασυγκροτούνται και συνεχίζουν το σφυροκόπημα πόλεων της Ουκρανίας.



Μετά τη βύθιση της ρωσικής ναυαρχίδας Moskva στη Μαύρη Θάλασσα οι ρωσικές δυνάμεις τις τελευταίες ώρες εξαπολύουν σφοδρές επιθέσεις και βομβαρδισμούς πέριξ του Κιέβου.

Δήμαρχος Κιέβου: Η πόλη μας ήταν και παραμένει στόχος του Κρεμλίνου

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν μετά από πυραυλικές επιθέσεις στην ουκρανική πρωτεύουσα, δήλωσε νωρίτερα ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, ο οποίος ανέφερε πως τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη για να εντοπίσουν τραυματίες από τις επιθέσεις. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το Κίεβο ήταν και παραμένει στόχος του Κρεμλίνου.

Ο δήμαρχος της πόλης κάλεσε επίσης τους κατοίκους να είναι σε επιφυλακή για τις σειρήνες αεροπορικής επιδρομής και προειδοποίησε όσους είχαν εγκαταλείψει την πρωτεύουσα να μην επιστρέψουν για την ασφάλειά τους.

Πού αναμένονται οι επόμενες μάχες

Σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους σκοπός είναι η «πλήρης απελευθέρωση» του Ντονμπάς, δείχνοντας ουσιαστικά προς τα που θα μετατοπιστούν τα χτυπήματα. Μάλιστα σύμφωνα με το Institute for the Study of War (ISW) η επόμενη μεγάλη, κομβικής σημασίας, μάχη του πολέμου ενδεχομένως να είναι αυτή του Σλοβιάνσκ.

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας οι μάχες συνεχίζονται σε τμήματα της ανατολικής και νότιας Ουκρανίας αναφέροντας ότι ήταν πιο σφοδρές σε Ντονέτσκ και Λουχάνσκ. Παράλληλα τόνισε πως η Ρωσία εντείνει τις προσπάθειές της για να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της Μαριούπολη, ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν αναφορές και για επιθέσεις στο Χάρκοβο.

Από τις επιθέσεις στο Χάρκοβο / Φωτογραφία: AP

Πυροσβέστες προσπαθούν να κατασβέσουν φωτιά μετά από επίθεση στο Χάρκοβο / Φωτογραφία: AP

Νεκροί και τραυματίες από χτύπημα σε αγωγό αερίου στο Λουγκάνσκ

Οπως ανέφερε και το BBC οι Ρώσοι βομβάρδισαν τον αγωγό αερίου που συνδέει τις πόλεις Σεβεροντόνετσκ και Λισιχάνσκ, ενώ χτύπησαν και την πόλη Κρεμίνα στην ίδια περιφέρεια.

«Βρέθηκε ένας άνδρας αγνώστων στοιχείων νεκρός κοντά σε σχολικό συγκρότημα στην Κρεμίνα και άλλες τρεις γυναίκες μεταφέρθηκαν τραυματισμένες από βομβαρδισμό στο Λισιχάνσκ», ανέφερε Ουκρανός αξιωματούχος.

Όπως αναφέρουν τοπικές πηγές, το Σεβεροντόνετσκ έχει προβλήματα τόσο σε θέρμανση, όσο και σε ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ καταβάλλονται αγωνιώδεις προσπάθειες για να αποκατασταθούν οι βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης. «Η πόλη είναι χωρίς νερό και αέριο και ενώ οι εχθρικές δυνάμεις συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς», δήλωσε τοπικός παράγοντας.