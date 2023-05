Η Κρητική Γραβιέρα στην Ιαπωνία -Ενθουσιασμός για την ποιότητα του γάλακτος και των τυριών του ελληνικού νησιού [εικόνες] - iefimerida.gr

Στο Τόκιο της Ιαπωνίας πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως και τις 9 Μαρτίου εκδήλωση για την προώθηση προϊόντων με ονομασία προέλευσης ΠΟΠ και ΠΓΕ, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Information provision and promotion measures on PDO/PGI products in Singapore, Japan and Vietnam”.

Οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν σεμινάρια, παρουσιάσεις και μπουφέ με γευστική δοκιμή που πραγματοποιήθηκαν στο Μέγαρο Εκδηλώσεων Hippoe του Τόκιο, ενώ παράλληλα έγιναν και τρία B2B γεύματα, μεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ιαπωνία και εκπροσώπων των ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην διάρκεια των εκδηλώσεων, οι συμμετέχοντες, είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν κάποια από τα προϊόντα, μεταξύ των οποίων την Γραβιέρα Κρήτης και την Γραβιέρα Νάξου, τις Ελιές Θάσου, την Κορινθιακή Σταφίδα καθώς και Εξαιρετικά Παρθένα Ελαιόλαδα από Κολυμπάρι, Σητεία και Καλαμάτα.

Αναφορικά με την Γραβιέρα Κρήτης, θετικό αντίκτυπο είχε και το σεμινάριο το οποίο πραγματοποιήθηκε σχετικά με τα τυριά με κυρία εισηγήτρια την Κα Ρούμικο Χόνμα, η οποία θεωρείται αυθεντία σε ότι αφορά τα τυροκομικά και συχνά είναι κριτής σε μεγάλους διαγωνισμούς τυριών. Η Κα Χόνμα ανέφερε ότι επισκέφθηκε την Κρήτη το 2006 και στην διάρκεια της ομιλίας της, μίλησε με ενθουσιασμό για την ποιότητα του Κρητικού Γάλακτος και των Τυριών της Κρήτης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την εκπροσώπηση και παρουσίαση των Ελληνικών προϊόντων ανέλαβε ο κ. Αθανάσιος Φραγκής, ο οποίος από το 2001 κατοικεί μόνιμα και δραστηριοποιείται στην Ιαπωνία μέσω της εταιρείας ¨Nostimia¨. Ο κ. Φραγκής ασχολείται αποκλειστικά με την εισαγωγή και πώληση Ελληνικών προϊόντων στην Ιαπωνία εκπροσωπώντας μια εκτεταμένη γκάμα κρασιών, ενώ παράλληλα εισάγει τυροκομικά και γιαούρτι, καθώς και ελιές, ελαιόλαδο, μέλι, μαρμελάδες και άλλα προϊόντα.

Η Ένωση Τυροκόμων Ν. Χανίων υποστήριξε και συντόνισε την αποστολή των προϊόντων για την εκδήλωση και παράλληλα θέλει να ευχαριστήσει τον κ Φραγκή για την διαχρονική του προσπάθεια να προωθήσει τα Ελληνικά Προϊόντα σε μία τόσο ιδιαίτερη αγορά, όπως αυτή της Ιαπωνίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πηγή: cretalive