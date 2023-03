Η Βρετανίδα εμπνεύστηκε τον ψεύτικο βιασμό της από ταινίες του Hollywood και σειρές του BBC - iefimerida.gr

Μια γυναίκα από τη Βρετανία, η Έλανορ Γουίλιαμς, εμπνεύστηκε και έστησε τον υποτιθέμενο βιασμό της επηρεασμένη από ταινίες και σειρές της τηλεόρασης.

Η Έλανορ Γουίλιαμς, με ανάρτηση που είχε πραγματοποιήσει στο Facebook το 2020 κατά τη διάρκεια της καραντίνας στη Βρετανία, ισχυρίστηκε ότι είχε πέσει θύμα βιασμού και εμπορίας από μια ασιατική συμμορία η οποία την έδερνε και την απειλούσε με όπλα. Παράλληλα, είχε συμπεριλάβει και εικόνες που την έδειχναν χτυπημένη και κακοποιημένη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι αρχικοί της ισχυρισμοί διαδόθηκαν σε μεγάλο βαθμό από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - με την ομάδα Justice For Ellie στο Facebook να μετρά περισσότερους από 100.000 οπαδούς.

Η 22χρονη καταδικάστηκε σε 8,5 χρόνια φυλάκισης για τον ψεύτικο βιασμό

Όμως, όπως αποδείχθηκε από το δικαστήριο, καθώς καταδικάστηκε την Τρίτη (14/3) σε 8,5 χρόνια φυλάκισης, η φαντασιόπληκτη 22χρονη έστησε ένα περίτεχνο ψεύτικο σκηνικό για βιασμό και σωματεμπορία, κλέβοντας ιστορίες από επιτυχημένες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές για να κατηγορήσει, ψευδώς, πέντε άνδρες που γνώρισε εντελώς τυχαία, για φρικτές επιθέσεις εναντίον της, όπως μεταδίδει η Daily Mail.

Εμπνεύστηκε το όλο σκηνικό από ταινίες και σειρές

Στο δικαστήριο έγινε γνωστό πως οι ισχυρισμοί της Έλανορ Γουίλιαμς ήταν επηρεασμένοι από τις πλοκές του δράματος Three Girls του BBC, του χολιγουντιανού θρίλερ Gone Girl με πρωταγωνιστή τον Μπεν Άφλεκ, και του επιτυχημένου μπλοκμπάστερ δράσης Taken του Λίαμ Νίσον.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μοχάμεντ Ραμζάν -για τον οποίο η Γουίλιαμς υποστήριξε ότι από την ηλικία των 12 ετών την είχε βάλει να δουλεύει σε οίκους ανοχής στο Άμστερνταμ και την είχε πουλήσει σε μια δημοπρασία εκεί- ισχυρίστηκε πως μέρος της ιστορίας της προήλθε από το Gone Girl. «Είναι τόσο πολλές ταινίες μαζί και απλώς έριξε το όνομά μου στο μείγμα. Για ποιον λόγο;», είπε στο δικαστήριο ο ένας από τους πέντε κατηγορουμένους της υπόθεσης, όπως μετέδωσε το BBC. «Απλώς με μπερδεύει. Είναι φρικτό», τόνισε ο Μοχάμεντ Ραμζάν.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της δίκης ο εισαγγελέας Jonathan Sandiford συνέκρινε την αφήγηση της Έλανορ με μια σκηνή από την ταινία Taken του Liam Neeson, στην οποία η έφηβη κόρη ενός πρώην πράκτορα των μυστικών υπηρεσιών απάγεται από διακινητές ανθρώπων.

Αντιδράσεις από την ιστορία της Γουίλιαμς -Έσπασαν μαγαζιά, κυνήγησαν ανθρώπους

Οι ισχυρισμοί της 22χρονης για βιασμό, εμπορία και κακοποίηση, είχαν ως αποτέλεσμα τρεις από τους πέντε κατηγορούμενους να επιχειρούν να αυτοκτονήσουν, έναν άνδρα να εγκαταλείπεται από τη σύζυγό του και μια δημοσιογράφο να αναγκάζεται να εγκαταλείψει την περιοχή Κάμπρια στη Βορειοδυτική Αγγλία, όπου έμενε με την κόρη της, μετά από απειλές ακροδεξιών κακοποιών.

Εν μέσω αυξημένων φυλετικών εντάσεων, ο ιδρυτής του EDL, Tommy Robinson, κατέβηκε στο Μπάροου για να πραγματοποιήσει διαμαρτυρία μαζί με πολλούς ακροδεξιούς, με αποτέλεσμα να σπάσουν τα παράθυρα ενός καταστήματος, να κυνηγήσουν έναν μουσουλμάνο και να του ρίξουν αλκοόλ στο πρόσωπο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς κατέρρευσαν οι ισχυρισμοί της Γουίλιαμς

Η Γουίλιαμς είχε ισχυριστεί ότι ο Μοχάμεντ Ραμζάν την είχε βάλει να δουλεύει σε οίκους ανοχής στο Άμστερνταμ και την είχε πουλήσει σε μια δημοπρασία εκεί. Όμως, το δικαστήριο διαπίστωσε ότι, την ώρα που εκείνη βρισκόταν στην ολλανδική πρωτεύουσα, η τραπεζική κάρτα του Ραμζάν χρησιμοποιούνταν σε ένα κατάστημα στο Μπάροου.

Όταν ήρθε αντιμέτωπη με αποδείξεις ότι ήταν με την αδελφή της και τον φίλο της αδελφής της όλο το διάστημα που βρισκόταν στο Άμστερνταμ και η κακοποίηση δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί, η Γουίλιαμς υποστήριξε πως η εκδοχή της για τα γεγονότα ήταν σωστή.

Σε μια άλλη περίπτωση η Γουίλιαμς κατηγόρησε έναν άνδρα ότι απειλούσε να τη σκοτώσει αν δεν έκανε σεξ με οκτώ άνδρες στο Μπλάκπουλ, ανέφερε η τοπική εφημερίδα Daily Mail.

Αλλά αυτό ήταν άλλο ένα κατασκεύασμα, με τις κάμερες ασφαλείας να δείχνουν ότι η ίδια έκλεισε δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο και στη συνέχεια έμεινε μέσα μόνη της, εκτός από μια σύντομη βόλτα στα καταστήματα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα φερόμενα στοιχεία που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων από τους άνδρες που φέρονται να την κακοποίησαν, κρίθηκαν παραπλανητικά ή εντελώς ψευδή από την αστυνομία. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της η Γουίλιαμς αρχικά αρνήθηκε ότι είπε ψέματα στην αστυνομία και στους ενόρκους.

Ερωτηθείσα σχετικά με την ανάρτησή της στο Facebook, είπε: «Ήθελα να μάθει ο κόσμος τι συνέβαινε στο Barrow, αλλά και εξακολουθεί να συμβαίνει». Αλλά οι ένορκοι δεν την πίστεψαν. Αντίθετα, την έκριναν ένοχη και ότι επινόησε τους ισχυρισμούς στο πλαίσιο μιας φαντασίωσης.