Η ασθένειά της ξεγέλασε τους διάσημους -Η αλήθεια μπορεί να είναι ακόμα πιο σκοτεινή - iefimerida.gr

Το 2020, μια υψηλού προφίλ φιλανθρωπική οργάνωση για παιδιά έκλεισε. Μόλις δύο χρόνια νωρίτερα, η νεαρή ιδρύτριά του είχε πεθάνει υπό μυστηριώδεις συνθήκες, αφήνοντας όλους τους εμπλεκόμενους να αναζητούν απεγνωσμένα απαντήσεις.

Μόνο τώρα ξεκαθαρίζει η αλήθεια -μια ιστορία ιατρικής εξαπάτησης και εμμονής με διασημότητες, που αποκαλύπτεται από μια ομάδα ανήσυχων γονέων, αποφασισμένων να προστατεύσουν την κοινότητα των καρκινοπαθών από τους απατεώνες.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Στις 10 Αυγούστου 2015, πλήθος θαυμαστών ζητωκραύγαζε και χαιρετούσε καθώς δύο μέλη του ποπ συγκροτήματος One Direction πόζαραν για φωτογραφίες έξω από μια χοροεσπερίδα για τη συγκέντρωση χρημάτων στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου. Αλλά μέσα, οι πραγματικοί πρωταγωνιστές ήταν μια ομάδα σοβαρά άρρωστων παιδιών -που ήταν ντυμένα με φορέματα και κοστούμια, ορισμένα συνοδευόμενα από τους φροντιστές τους, άλλα στα μέσα της χημειοθεραπείας.

Για τη Μέγκαν και τη μητέρα της Τζιν, αυτός ο «χορός της Σταχτοπούτας» ήταν άλλη μια ευκαιρία να συγκεντρώσουν χρήματα για την ταχέως αναπτυσσόμενη φιλανθρωπική τους οργάνωση Believe in Magic. Τα προηγούμενα δύο χρόνια είχαν πραγματοποιήσει εκατοντάδες ευχές σε βαριά άρρωστα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων πάρτι και ταξιδιών στην Ντίσνεϊλαντ.

Οι καλεσμένοι γνώριζαν επίσης ότι η Μέγκαν -που ήταν μόλις 20 ετών- είχε οργανώσει τον χορό ενώ έδινε δημόσια μάχη με έναν δικό της όγκο στον εγκέφαλο. Είναι «απίστευτο προνόμιο» να συνεργάζεσαι με το Believe in Magic, δήλωσε στους παρευρισκόμενους ο Louis Tomlinson των One Direction. Αλλά πίσω από τα φορέματα του χορού και τις θεματικές μάσκες υπήρχε ένα μυστικό που αφορούσε ένα από τα πιο μυστηριώδη σύνδρομα του ιατρικού επαγγέλματος.

Το Believe in Magic και η Μέγκαν

Το Believe in Magic είναι προϊόν έμπνευσης από τον αγώνα της ίδιας της Μέγκαν με την ασθένεια. Αφού οι γονείς της χώρισαν όταν ήταν πολύ μικρή, η Μέγκαν έζησε με τη μητέρα της Τζιν, μοιραζόμενη μια αρκετά φυσιολογική ζωή στα προάστια. Αλλά σε ηλικία 13 ετών η Megan διαγνώστηκε με Ιδιοπαθή Ενδοκρανιακή Υπέρταση -μια συσσώρευση πίεσης στον εγκέφαλο.

Μερικά χρόνια αργότερα, η Τζιν είπε στους φίλους της ότι η Μέγκαν είχε επίσης διαγνωστεί με όγκο στον εγκέφαλο. Η εμπειρία αυτή ενέπνευσε τη Μέγκαν, που τότε ήταν 16 ετών, να ξεκινήσει το Believe in Magic, για να δώσει λίγη χαρά σε άρρωστα παιδιά.

Παρά τις τακτικές αναρτήσεις της Τζιν στο διαδίκτυο σχετικά με το καθημερινό κοκτέιλ φαρμάκων της Μέγκαν και τις συχνές επισκέψεις στο νοσοκομείο, μητέρα και κόρη εργάστηκαν ακούραστα για τη φιλανθρωπική τους οργάνωση. Οι δύο γυναίκες και η φιλανθρωπική τους οργάνωση έγιναν διάσημες για τα λαμπερά πάρτι τους και την υποστήριξη που είχαν από τους One Direction.

«Ήταν εξωπραγματικό», δήλωσε η Lucy Petagine, της οποίας η κόρη Luna συμμετείχε σε αρκετές εκδηλώσεις. «Κάθε παιδί ένιωθε ότι ήταν τόσο σημαντικό».

Η Μέγκαν

Το 2015, η Μέγκαν βραβεύτηκε από τον τότε πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντέιβιντ Κάμερον, ο οποίος εξήρε το «σπουδαίο θάρρος» της.

Στο αποκορύφωμα της επιτυχίας του Believe in Magic, ωστόσο, η Τζιν ανακοίνωσε ότι ο όγκος στον εγκέφαλο της Μέγκαν είχε επιδεινωθεί και έπρεπε να συγκεντρώσει 120.000 λίρες για επείγουσα σωτήρια θεραπεία στις ΗΠΑ. Οι υποστηρικτές της Μέγκαν έσπευσαν να βοηθήσουν και έφτασαν τον στόχο σε λιγότερο από 48 ώρες.

Όμως μια ομάδα ανήσυχων γονέων στην κοινότητα για τον παιδικό καρκίνο δεν πίστευε ότι η Μέγκαν ήταν τόσο άρρωστη όσο ισχυριζόταν.

Οι γονείς έγιναν ντετέκτιβ

Όταν η Τζο Άσκροφτ είδε για πρώτη φορά την έκκληση Just Giving της Μέγκαν στο Facebook στις αρχές του 2015, ξύπνησαν οδυνηρές αναμνήσεις. Αφού ο γιος της διαγνώστηκε με νευροβλάστωμα -έναν καρκίνο του νευρικού συστήματος- η Τζο είχε συγκεντρώσει 250.000 λίρες για μια επιτυχημένη «επιθετική» θεραπεία στις ΗΠΑ.

Κάτι στην έκκληση της Μέγκαν δεν άρεσε στην Τζο. Δεν ανέφερε κανέναν συγκεκριμένο γιατρό ή νοσοκομείο. «Ήμουν λίγο καχύποπτη», θυμάται. «Ήθελα απλώς να βεβαιωθώ ότι τα χρήματα θα πήγαιναν στο σωστό μέρος».

Όταν η Τζο μίλησε με τρεις φίλους των οποίων τα παιδιά είχαν επίσης διαγνωστεί με νευροβλάστωμα, συμφώνησαν ότι αυτό ήταν ασυνήθιστο. Αλλά έπρεπε να είναι προσεκτικοί -το να κατηγορήσει κάποιος λανθασμένα κάποιον ότι λέει ψέματα για έναν όγκο στον εγκέφαλο ήταν αδιανόητο.

Οι ευγενικές ερωτήσεις προς την Τζιν και άλλους υποστηρικτές έμειναν αναπάντητες, οπότε η Τζο επέστρεψε στη λειτουργία της οικογενειακής επιχείρησης και στη φροντίδα των τριών παιδιών της. Στη συνέχεια, έναν χρόνο αργότερα, η Τζο είδε ότι η Μέγκαν και η Τζιν έκαναν και πάλι έρανο -η Τζιν είπε ότι η Μέγκαν ήταν σοβαρά άρρωστη σε νοσοκομείο στην Αμερική και χρειαζόταν περισσότερα χρήματα.

Η Τζο και οι άλλοι ανήσυχοι γονείς ορκίστηκαν ότι αυτή τη φορά θα αποκάλυπταν την αλήθεια. «Δεν θέλω οι άνθρωποι να εξαπατώνται, ειδικά στην κοινότητα των καρκινοπαθών», ανέφερε η ίδια.

Υιοθέτησε ένα ψευδώνυμο και προσποιήθηκε ακόμη και ότι ήταν δημοσιογράφος που έγραφε μια ιστορία για τη Μέγκαν -αν και πάλι δεν κατέληξε πουθενά. Όμως ένας από την ομάδα χρησιμοποίησε τις γνώσεις του στον υπολογιστή για να βρει πού άνοιγαν τα email τους η Τζιν και η Μέγκαν. Δεν ήταν νοσοκομείο. Ήταν ένα πολυτελές ξενοδοχείο στην Disney World στο Ορλάντο της Φλόριντα.

Ιδιωτικός ερευνητής

Λίγες εβδομάδες αργότερα, η Μέγκαν και η μητέρα της Τζιν αποβιβάστηκαν από το υπερωκεάνιο Queen Mary II στις αποβάθρες του Σαουθάμπτον.

Σύμφωνα με την Τζιν, ήταν τυχερές που επέστρεψαν. Καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού είχε ζητήσει από τους υποστηρικτές της να τη βοηθήσουν να συγκεντρώσει χρήματα - εξηγώντας ότι η Μέγκαν είχε «16 πηγές λοιμώξεων» και σοβαρή σήψη. Κάποια στιγμή, είπε, οι γιατροί έδιναν στη Μέγκαν 10% πιθανότητες να επιβιώσει τις επόμενες επτά ημέρες.

Χάρη στη σκληρή δουλειά τους όμως, είπε, η κατάσταση της Μέγκαν είχε σταθεροποιηθεί και οι ειδικοί στη Φλόριντα της επέτρεψαν να επιστρέψει στο σπίτι της, οπλισμένη με πέντε κιβώτια με ιατρικό εξοπλισμό και έναν «τεράστιο συμπυκνωτή οξυγόνου».

Ίδρυσε το Believe in Magic για να βοηθήσει άρρωστα παιδιά το 2012

Αλλά στον τερματικό σταθμό της κρουαζιέρας τους περίμενε ένας ιδιωτικός ερευνητής όταν έφτασαν. Η Τζο ήταν τόσο αποφασισμένη να ανακαλύψει την αλήθεια, που πλήρωσε 1.000 λίρες για να τις βγάλει εκείνος φωτογραφίες.

Οι φωτογραφίες έδειχναν τη Μέγκαν και την Τζιν να βγαίνουν από το πλοίο σαν ένα ζευγάρι χαρούμενων τουριστών. Δεν υπήρχαν φιάλες οξυγόνου. Σύμφωνα με τον ερευνητή, γελούσαν και κουβέντιαζαν καθώς περνούσαν κατευθείαν δίπλα από τους αχθοφόρους, σπρώχνοντας καρότσια αποσκευών γεμάτα με βαλίτσες.

Ρώτησαν την Τζιν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γιατί αυτή και η Μέγκαν έμεναν σε θέρετρο της Disney τη στιγμή που ισχυρίζονταν ότι η Μέγκαν ήταν σοβαρά άρρωστη σε νοσοκομείο των ΗΠΑ. Δεν απάντησε, αν και είπε ότι «είναι πολύ εύκολο να παρασυρθείς από τα ψέματα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης».

Οπλισμένοι με αυτά τα νέα στοιχεία, οι ανήσυχοι γονείς επικοινώνησαν με κάθε Aρχή που μπορούσαν να σκεφτούν, αλλά φαινόταν ότι κανείς δεν θα παρενέβαινε. Έτσι αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια ομάδα στο Facebook με την ονομασία «Η αλήθεια για τη Meg και την Jean» -όπου μοιράστηκαν τις ανακαλύψεις τους. Αλλά οι περισσότεροι από τους υποστηρικτές της Μεγκ και της Τζιν αρνήθηκαν να το πιστέψουν. Πολλοί είχαν δει από πρώτο χέρι την κακή υγεία της Μέγκαν -τους ενδοφλέβιους σωλήνες στο χέρι της και τη φαρμακευτική αγωγή.

Η Τζο βομβαρδίστηκε με μηνύματα μίσους, αλλά ήταν σίγουρη ότι είχε κάνει το σωστό. Τότε, στις αρχές του 2018, χτύπησε το τηλέφωνο της Τζο. Η Μέγκαν ήταν νεκρή.

Η ανάκριση

Η Μέγκαν είχε πεθάνει στις 28 Μαρτίου 2018 στο Εθνικό Νοσοκομείο Νευρολογίας και Νευροχειρουργικής στο Λονδίνο.

«Το μόνο που έλεγα συνέχεια είναι: "Αγάπη μου, αν θέλεις να φύγεις, σε παρακαλώ φύγε και να είσαι ευτυχισμένη"», έγραψε η μητέρα της στο Facebook. Η Τζο έμεινε άναυδη. «Δεν έπρεπε να τελειώσει έτσι», λέει.

Για τους υποστηρικτές της Μέγκαν, δεν υπήρχε αμφιβολία για το ποιος έφταιγε. «Την κυνηγούσαν μέχρι θανάτου», έγραψε κάποιος στο Facebook. Αλλά η Τζο παρέμεινε πεπεισμένη ότι η Μέγκαν δεν είχε όγκο στον εγκέφαλο.

Όταν η αιτία του θανάτου κάποιου είναι ασαφής, ένας ιατροδικαστής ερευνά τι έχει συμβεί. Στα τέλη του 2018, πραγματοποιήθηκε ανάκριση για τον θάνατο της Μέγκαν.

«Στις αρχές του 2022, μας δόθηκε η άδεια να παρευρεθούμε στο δικαστήριο του ιατροδικαστή και να ακούσουμε μια ηχογράφηση των όσων είχαν ακουστεί στην ανάκριση τέσσερα χρόνια νωρίτερα. Επί δύο ώρες ακούγαμε τους γιατρούς να εξηγούν τι είχαν δει. Η Μέγκαν ήταν σίγουρα άρρωστη -όλα αυτά τα χρόνια έπασχε από διάφορες παθήσεις, αλλά όλες θεωρητικά διαχειρίσιμες», αναφέρουν στο ρεπορτάζ τους στο BBC οι Jamie Bartlett και Ruth Mayer.

Όμως η ανάκριση επέφερε ένα σοκαριστικό πλήγμα στους ισχυρισμούς που η Μέγκαν και η Τζιν είχαν κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Η Τζο είχε δίκιο -δεν υπήρχε καμία αναφορά σε όγκο. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο εγκέφαλός της ήταν «μορφολογικά φυσιολογικός».

Αρκετοί γιατροί ωστόσο απαρίθμησαν άλλες ανησυχητικές λεπτομέρειες. Ένας από αυτούς ανησυχούσε για την εγκυρότητα του ιατρικού ιστορικού της Μέγκαν. Ένας άλλος σημείωσε τη συμπεριφορά της Μέγκαν που «αναζητούσε οπιούχα». Υπήρξε μια προσπάθεια να προμηθευτεί μορφίνη χρησιμοποιώντας μια πλαστή συνταγή. Η Μέγκαν έχανε επανειλημμένα ιατρικά ραντεβού και πήγαινε από γιατρό σε γιατρό.

Δεν ήταν ένας όγκος που σκότωσε τη Μέγκαν, αλλά μια ανωμαλία του ρυθμού της καρδιάς -οξεία καρδιακή αρρυθμία- που οφειλόταν σε λιπώδη ηπατική νόσο, η οποία πιθανότατα σχετιζόταν με τον υψηλό δείκτη μάζας σώματος της Μέγκαν.

Η Τζιν δεν θέλησε να δώσει συνέντευξη, αλλά είπε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο BBC ότι η Μέγκαν είχε όντως ένα μικροαδένωμα της υπόφυσης -έναν τύπο μη καρκινικού όγκου στον εγκέφαλο, ο οποίος, αν και συνήθως δεν απειλεί τη ζωή, μπορεί να είναι επιβλαβής.

Οι αδελφές

Η Μέγκαν είχε τέσσερα μεγαλύτερα ετεροθαλή αδέρφια, παιδιά της Τζιν από προηγούμενο γάμο. «Ήμουν 12 ετών όταν γεννήθηκε η Μεγκ», λέει η ετεροθαλής αδερφή της Μέγκαν, Κέιτ, της οποίας το όνομα έχει αλλαχθεί για το ρεπορτάζ. «Απλώς τη λάτρευα».

Σύμφωνα με την Κέιτ, η Μέγκαν και η Τζιν είχαν μια περίεργη σχέση με την ασθένεια. Αν κάποιος που ήξεραν δεν ήταν καλά, αργά ή γρήγορα θα άκουγαν ότι και η Μέγκαν είχε το ίδιο.

Η Κέιτ θυμάται τα «ριψοκίνδυνα» οικογενειακά δείπνα. Η Τζιν στοίβαζε τενεκέδες επισφαλώς πάνω από άδεια ντουλάπια φαγητού, τα οποία ξετυλίγονταν και χτυπούσαν την τραπεζαρία ακριβώς από κάτω -τόσο συχνά που καλύπτονταν από βαθουλώματα και σκασίματα.

Η Megan Bhari πέθανε το 2018

«Η Τζιν ήθελε ένας από εμάς να έχει ένα ατύχημα», πιστεύει η Κέιτ.

Για την άλλη ετεροθαλή αδελφή της Μέγκαν, Ρέιτσελ -της οποίας το όνομα έχει επίσης αλλαχθεί- είναι ακόμα πιο προσωπικό. Όταν ήταν 9 ετών, προσβλήθηκε από ένα εξάνθημα που προκάλεσε προβλήματα στα νεφρά. Με τα χρόνια, η κατάστασή της επιδεινώθηκε και χρειάστηκε μεταμόσχευση.

Μετά τον θάνατο της Μέγκαν, η Ρέιτσελ είχε έντονες αναμνήσεις από τη διατροφή της με πάρα πολλά φλιτζάνια αλμυρού Bovril ως παιδί -παρόλο που η υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι είναι κάτι που πρέπει να αποφεύγεται από κάποιον με προβλήματα στα νεφρά.

Τώρα αναρωτιέται: «Μόνο εγώ έπαιρνα Bovril. Άρα, γινόταν σκόπιμα;».

Σύνδρομο Μινχάουζεν

Το 1951, ένας γιατρός ονόματι Richard Asher δημοσίευσε μια πρωτοποριακή εργασία στο ιατρικό περιοδικό The Lancet. Ενώ διοικούσε μια μονάδα νοητικής παρατήρησης, παρατήρησε έναν μικρό αλλά σταθερό αριθμό ασθενών που παραπονιόταν για διάφορα συμπτώματα, αλλά μετά από προσεκτικότερη εξέταση ήταν απολύτως υγιείς.

Το ονόμασε «σύνδρομο Munchausen (Μινχάουζεν)». Διαφέρει από την υποχονδρία. Οι υποχόνδριοι υπερβάλλουν και πανικοβάλλονται, αλλά πραγματικά πιστεύουν ότι είναι άρρωστοι. Οι ασθενείς του Μινχάουζεν γνωρίζουν ότι δεν είναι, αλλά αναζητούν θεραπεία ούτως ή άλλως.

Ο καθηγητής Marc Feldman είναι ένας από τους πιο γνωστούς ειδικούς παγκοσμίως σε πλασματικές διαταραχές όπως το σύνδρομο Munchausen. Μελετά επίσης το Munchausen διά αντιπροσώπου, τώρα γνωστό στο Ηνωμένο Βασίλειο ως Fabricated or Induced Illness (FII), μια σπάνια μορφή παιδικής κακοποίησης όπου ένας γονέας ή φροντιστής υπερβάλλει ή προκαλεί σκόπιμα συμπτώματα ασθένειας στο παιδί. Επειδή περιλαμβάνει εξαπάτηση, πιστεύει ότι η πάθηση είναι πιο διαδεδομένη από ό,τι πιστεύουν οι άνθρωποι.

Ο καθηγητής Φέλντμαν δεν γνώρισε ποτέ τη Μέγκαν ή την Τζιν και δεν έχει δει τα ιατρικά αρχεία της Μέγκαν. Αλλά με βάση τη λεπτομερή αναφορά των δημοσιογράφων του BBC για όσα ανακάλυψαν, λέει ότι η περίπτωση της Μέγκαν «φωνάζει» για FII.

Η Μέγκαν ήταν 23 ετών όταν πέθανε, άρα νομικά ενήλικη. Αλλά ήταν ακόμη παιδί όταν ξεκίνησε η φιλανθρωπία. Ποτέ δεν θα μάθουμε με βεβαιότητα ποιος οδηγούσε αυτή τη συμπεριφορά ή τι σκέφτηκε πραγματικά η Μέγκαν για όλα αυτά.

Ο Feldman εξηγεί ότι η γραμμή μεταξύ παιδιού και συναίνεσης ενηλίκου μπορεί να είναι σαφής με νομικούς όρους -αλλά όχι πάντα στην πράξη: «Αν μάθεις σε όλη σου τη ζωή ότι υπάρχουν ορισμένα πράγματα που επιτρέπεται να λες και να σκέφτεσαι... γίνεσαι συνεργάσιμος».

One Direction

Οι άνθρωποι προσποιούνται την ασθένεια -είτε στον εαυτό τους είτε σε άλλους- για πολλούς λόγους. Κάποιοι το κάνουν για χρήματα. Μερικές φορές είναι μια επιθυμία να σε ακούν ή να σε προσέχουν. Για τους γονείς, μπορεί να είναι επιθυμία να είναι ο ηρωικός φροντιστής. Μερικές φορές είναι ένα μείγμα.

Για τη Μέγκαν και την Τζιν, ένα κίνητρο μπορεί να ήταν να διευθύνουν μια πολυαγαπημένη φιλανθρωπική οργάνωση -η Μέγκαν θεωρείται ότι επειδή η ίδια είχε έναν απειλητικό για τη ζωή όγκο στον εγκέφαλο, μπορεί να βοήθησε το Believe in Magic να προσεγγίσει περισσότερα παιδιά. Σε μια εκδήλωση Believe in Magic στον Πύργο του Λονδίνου, ένας πρώην φίλος θυμάται την Τζιν να λέει: «Όσο πιο άρρωστη είναι η Μεγκ, όσο περισσότερη προσοχή τραβάμε, τόσο περισσότερα χρήματα βγάζουμε».

Ο Louis Tomlinson (δεξιά) και ο Liam Payne στο Believe in Magic Cinderella Ball / Φωτογραφία Dave J Hogan/Getty Images

Πιο πρόσφατα, ο καθηγητής Feldman εντόπισε μια νέα τάση: οι άνθρωποι προσποιούνται παθήσεις για να συναντήσουν διασημότητες. Μια σοβαρή πάθηση, λέει, «επιτρέπει σε κάποιον να βγει από το πλήθος των ανθρώπων που είναι ερωτευμένοι με αυτή τη διασημότητα».

Η αδερφή της Μέγκαν, Κέιτ, πιστεύει ότι ο όγκος στον εγκέφαλο και το Believe in Magic οφείλονταν εν μέρει στην επιθυμία να κάνει παρέα με διασημότητες. Μετά από επανειλημμένα tweet προς τα μέλη των One Direction, το συγκρότημα έγινε υποστηρικτής της φιλανθρωπικής οργάνωσης, επιτρέποντας στη Μέγκαν και τον Τζιν να συναντήσουν τους νεαρούς σταρ.

Τι κάνει σήμερα η Τζο

Το 2017 -έναν χρόνο πριν πεθάνει η Μέγκαν- η Επιτροπή Φιλανθρωπίας άνοιξε μια έρευνα για το Believe in Magic, μετά από αρκετές πληροφορίες από την Τζο.

Διαπίστωσαν ότι περισσότερες από 100.000 λίρες αγνοούνταν και ότι τα χρήματα από φιλανθρωπία είχαν μεταφερθεί στον προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό της Τζιν. Το 2020, το φιλανθρωπικό ίδρυμα διαλύθηκε και η Τζιν συμφώνησε να μην είναι διαχειρίστρια ή σε ανώτερη διευθυντική θέση σε κανένα φιλανθρωπικό ίδρυμα για πέντε χρόνια.

Μόλις λίγους μήνες μετά το κλείσιμο του Believe in Magic, η Τζιν εξαφανίστηκε από το προσκήνιο. Μετακόμισε στη Γαλλία για λίγο, πριν επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο πέρυσι.

Το FII αναγνωρίζεται ως κάτι που μπορεί να συμβεί στα παιδιά, επειδή οι γονείς παρακολουθούν τα ιατρικά τους ραντεβού και είναι υπεύθυνοι για τη συναίνεση για θεραπείες. Υπάρχει πολύ λιγότερη κατανόηση για το πώς μπορεί να συμβεί και σε ευάλωτους ενήλικες. Επειδή η Μέγκαν ήταν ενήλικη για μεγάλο μέρος αυτής της ιστορίας, οι γιατροί και οι κοινωνικοί λειτουργοί δεν είχαν την εκπαίδευση και τα εργαλεία για να αναγνωρίσουν την κατάστασή της ως περίπτωση FII ενώ ήταν ακόμα ζωντανή.

«Αγαπούσα και νοιαζόμουν για την κόρη μου. Το να λέγεται ότι μπορεί να της είχα κάνει κακό με οποιονδήποτε τρόπο είναι απολύτως αηδιαστικό», απαντά η Τζο για τον θάνατο της κόρης της.

Είναι πολύ αργά για τη Μέγκαν, αλλά σύμφωνα με την εμπειρογνώμονα της FII, dr Danya Glaser, η επανεξέταση της υπόθεσης που έγινε από το Συμβούλιο του Κίνγκστον, όπου μεγάλωσε η κοπέλα, θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο κατανόησης και διαχείρισης παρόμοιων περιπτώσεων.

«Η αξιολόγηση του Kingston είναι εξαιρετικά σημαντική», εξήγησε. «Φέρνει στην προσοχή των ανθρώπων το γεγονός ότι το FII μπορεί να συνεχίσει μέχρι την ενηλικίωση».

Όσον αφορά τις αδερφές της Μέγκαν, καμία δεν έχει μιλήσει με τη μητέρα τους εδώ και πολλά χρόνια. Όταν της έκαναν δύσκολες ερωτήσεις για τη Μέγκαν και το Believe in Magic, η Τζιν τις έκοψε από τη ζωή της, λένε.