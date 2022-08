Η Amazon μεταξύ των διεκδικητών για την εξαγορά της εταιρίας προσφοράς υγειονομικών υπηρεσιών Signify Health - iefimerida.gr

Η Amazon.com Inc είναι μεταξύ των διεκδικητών της εταιρίας προσφοράς υπηρεσιών υγείας Signify Health Inc, όπως ανέφερε χθες, η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές που έχουν λάβει σχετική ενημέρωση.

Η Signify Health πωλείται στο πλαίσιο μιας δημοπρασίας που θα μπορούσε να αυξήσει την αξίας της, κατά πολύ άνω του ποσού των 8 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα.

Ούτε η Amazon, αλλά ούτε και η Signify απάντησαν σε χθεσινά αιτήματα σχολιασμού που τους απηύθυνε Reuters.

Νωρίτερα μέσα στο μήνα, η ίδια εφημερίδα ανέφερε ότι η κοινοπραξία CVS Health Corp ενδιαφέρονταν για την εξαγορά της Signify, επιδιώκοντας την επέκταση της προσφοράς υπηρεσιών υγείας στο σπίτι.

Η συνολική οικονομική αξία των μετοχών της Signify καταγράφεται περίπου στα 4,97 δισεκατομμύρια δολάρια επί τη βάση της τιμής των μετοχών της την Παρασκευή (Refinitiv).