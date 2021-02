HΠΑ: Σφοδρή κακοκαιρία με χιονοπτώσεις και πάγο στις νότιες πολιτείες – Δύο νεκροί και κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Τέξας

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι Αρχές στις ΗΠΑ λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας με παγωμένους ανέμους, πυκνές χιονοπτώσεις και πάγο σε πολλές νότιες πολιτείες, όπως το Τέξας, που σπάνια βιώνουν τέτοιες συνθήκες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Τέξας, όπου η αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικού εν μέσω της κακοκαιρίας οδήγησε σε εκτεταμένα μπλακάουτ. Δύο άνθρωποι πέθαναν στην πολιτεία, πιθανότατα λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών και των διακοπών ρεύματος καθώς οι ασυνήθιστες χιονοθύελλες και παγοθύελλες έπληξαν μεγάλες περιοχές στις νότιες ΗΠΑ. Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές οι δύο νεκροί βρέθηκαν σε δρόμους της περιοχής του Χιούστον και εν αναμονή της νεκροψίας εκτιμούν ότι πιθανή αιτία θανάτου ήταν το δριμύ ψύχος με τον υδράργυρο αρκετά κάτω από τους 0 C.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS) προειδοποιήσεις για αυξημένη προσοχή για ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν εκδοθεί για πάνω από 150 εκ. Αμερικανούς. Μεταξύ των πολιτειών που έχουν πληγεί είναι το Κεντάκι, το Μισισίπι, η Αλαμπάμα και η Οκλαχόμα, ενώ σφοδρή κακοκαιρία σαρώνει και το Όρεγκον στις βορειοδυτικές ΗΠΑ. Η κακοκαιρία έπληξε ακόμη και βόριες περιοχές του Μεξικό, όπου πάνω από τέσσερα εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ηλεκτρικό νωρίς χθες.

Ο παγετός στους δρόμους προκάλεσε πολλά τροχαία. Στο Χιούστον του Τέξας η Τροχαία κατέγραψε σχεδόν 120 ατυχήματα μόνον την Κυριακή, ενώ την ίδια μέρα αρκετά φορτηγά τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά από καραμπόλα στη διάρκεια χιονοθύελλας σε μεγάλο αυτοκινητόδρομο κοντά στο Οκλαχόμα Σίτι.

We are currently working this injury crash on the Turner Turnpike westbound near Post Road. This is involving multiple semis and passenger vehicles. Traffic is being diverted at Hogback Road. Just a reminder - do not get out if you don’t have to. pic.twitter.com/lAtnol944f