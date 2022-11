Ποιος είναι ο 52χρονος μαύρος Χακίμ Τζέφρις που οι Δημοκρατικοί προορίζουν για διάδοχο της Πελόζι - iefimerida.gr

Τον βουλευτή της Νέας Υόρκης Χακίμ Τζέφρις πιθανώς θα επιλέξουν για επικεφαλής τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων οι Δημοκρατικοί μετά την αποχώρηση της προέδρου του σώματος, Νάνσι Πελόζι, σε μια πιθανώς ιστορική κίνηση για την εκλογή του πρώτου μαύρου στην ηγεσία κόμματος στο Κογκρέσο, μεταδίδει το CNN.

Μετά την ανακοίνωση χθες της Πελόζι ότι εγκαταλείπει μετά από 20 χρόνια το τιμόνι των Δημοκρατικών στη Βουλή, η ίδια δεν ανέφερε ποιον υποστηρίζει για διάδοχό της στην ψηφοφορία της 30ης Νοεμβρίου. Αλλά σε μια ένδειξη του ρεύματος υπέρ του Χακίμ Τζέφρις, έσπευσαν να τον στηρίξουν ο επικεφαλής της πλειοψηφίας της Βουλής Στένι Χόγιερ και ο υπεύθυνος κομματικής πειθαρχίας Τζιμ Κλάιμπερν, αφού ανακοίνωσαν ότι θα παραιτηθούν και αυτοί από τα πόστα τους.

«Η πρόεδρος Πελόζι άφησε ανεξίτηλο σημάδι στο Κογκρέσο και τη χώρα και προσβλέπω στη συνέχιση των υπηρεσιών της και να κάνω ό,τι δύναμαι για να συνδράμω τη νέα γενιά των Δημοκρατικών ηγετών μας, που ελπίζω να είναι οι Χακίμ Τζέφρις, η Κάθρικ Κλαρκ και ο Πίτερ Αγκιλάρ», είπε ο Κλάιμπερν αναφερόμενους στους Δημοκρατικούς από τη Νέα Υόρκη, τη Μασαχουσέτη και την Καλιφόρνια. Ο Χόγιερ από την πλευρά του προέβλεψε ότι ο Τζέφρις «θα γράψει ιστορία για τον θεσμό της Βουλής και για τη χώρα μας».

Ποιος είναι ο πιθανός διάδοχος της Πελόζι

Ο 52χρονος Τζέφρις σε περίπτωση εκλογής του θα αντιπροσωπεύει μια αλλαγή γενιάς από την τρέχουσα τριάδων των Δημοκρατικών ηγετών της Βουλής των Αντιπροσώπων που είναι κατά τρεις δεκαετίες γηραιότεροί του.

Ο Τζέφρις ανέλαβε επικεφαλής της Δημοκρατικής Διάσκεψης της Βουλής των Αντιπροσώπων από το 2019 ως το νεότερο μέλος που υπηρετεί στην ηγεσία. Ερωτηθείς πότε θα ανακοινώσει επίσημα την υποψηφιότητά του για τη διαδοχή της Πελόζι ο Τζέφρις δήλωσε χθες: «Ας περάσουμε αυτή τη μέρα συνεχίζοντας να επεξεργαζόμαστε την ιστορική φύση της θητείας της Προέδρου Πελόζι και την ευκαιρία που είχαμε όλοι να υπηρετήσουμε μαζί της».

Εδώ και μήνες οι Δημοκρατικοί βουλευτές ψιθύριζαν ότι η πιθανή αποχώρηση της Πελόζι από το Κογκρέσο θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για τον Τζέφρις. Ο δικηγόρος του Μπρούκλιν αποφοίτησε από το State University of New York στο Μπινγκχάμπτον της Τζόρτζταουν και από το New York University Law School, πριν την εκλογή του στη Βουλή της Πολιτείας της Νέας Υόρκης το 2006.

Έκτοτε υπηρέτησε στην 8η Περιφέρεια της Νέας Υόρκης αφότου εξελέγη για πρώτη φορά στο Κογκρέσο πριν από μια δεκαετία. Επί Τραμπ, ο Τζέφρις διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο στην ψήφιση του δικομματικού νομοσχεδίου για την αναθεώρηση της ποινικής δικαιοσύνης,και στην επιχειρηματολογία για την παραπομπή του πρώην προέδρου στην πρώτη δίκη ως διευθυντής της Βουλής στην πρώτη δίκη. Συνέχισε να διαμορφώνει τα μηνύματα του κόμματος κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Ο Τζέφρις έχει φήμη ικανού χειριστή του λόγου για την προώθηση της ατζέντας και των μηνυμάτων των Δημοκρατικών στην κοινή γνώμη, αλλά ίσως αντιμετωπίσει κάποιες δυσκολίες από την προοδευτική πτέρυγα του κόμματος, που τον χαρακτηρίζουν κεντρώο.

«Είμαι ένας μαύρος προοδευτικός δημοκράτης που ενδιαφέρεται για την αντιμετώπιση της φυλετικής και κοινωνικής και οικονομικής αδικίας με τον έντονο επείγοντα χαρακτήρα που έχουν σήμερα. Αυτή ήταν η καριέρα μου, αυτό ήταν το ταξίδι μου και θα συνεχίσει να είναι καθώς προχωράω για όσο καιρό θα έχω την ευκαιρία Δεν θα υπάρξει ποτέ μια στιγμή που θα λυγίσω μπροστά στον σκληρό αριστερό δημοκρατικό σοσιαλισμό», είπε πέρυσι στο The Atlantic.

