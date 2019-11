Χάος στο Χονγκ Κονγκ: Οι διαδηλωτές πυρπόλησαν την είσοδο της Πολυτεχνικής σχολής

Σοβαρά επεισόδια διαδραματίζονται στο Χονγκ Κονγκ, όπου διαδηλωτές έχουν εγκλωβιστεί εντός της Πολυτεχνικής σχολής.

Η αστυνομία να προσπαθεί να μπει μέσα και σύμφωνα με τα ξένα ΜΜΕ, οι διαδηλωτές που δεν έχουν διέξοδο, έχουν πυρπολήσει την κεντρική είσοδο, ενώ πετούν μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Οι δρόμοι γύρω από την πανεπιστημιούπολη έχουν κλείσει, καθώς φοβούνται για αιματηρά επεισόδια.

Προσπάθησαν να μπουν εντός του κτιρίου για να προχωρήσουν σε συλλήψεις, με την κατάσταση να ξεφεύγει από τον έλεγχο, καθώς οι μολότοφ έπεφταν «βροχή» από τους διαδηλωτές. Εκαψαν ένα όχημα μάλιστα, το οποίο κατευθυνόταν προς την είσοδο του πανεπιστημίου, στο οποίο βρίσκονται εκατοντάδες άτομα.

A police vehicle in Hong Kong was hit by a Molotov cocktail https://t.co/qzTlrugKy2 pic.twitter.com/RXYEcG8Ckp