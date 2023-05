Το Χόλιγουντ παραλύει: Απεργούν χιλιάδες σεναριογράφοι- Ζητούν αύξηση μισθών - iefimerida.gr

Χιλιάδες σεναριογράφοι τηλεοπτικών και κινηματογραφικών ταινιών του Χόλιγουντ απεργούν σήμερα ζητώντας μισθολογικές αυξήσεις.

Η απεργία της Συντεχνίας Συγγραφέων της Αμερικής, η πρώτη εδώ και 15 χρόνια, βρίσκει περισσότερους από 9.000 σεναριογράφους - σχεδόν το 98% των μελών με δικαίωμα ψήφου, να συμμετέχουν, προκαλώντας ανησυχία , ότι η απεργία του θα μπορούσε να επηρεάσει τις βραδινές εκπομπές της Τρίτης, ενώ οι επερχόμενες σειρές και ταινίες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πικετοφορίες θα ξεκινήσουν το απόγευμα της Τρίτης, δήλωσε επίσης η συντεχνία.

Δεν είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται τέτοια απεργία στο Χόλιγουν. Πριν 15 χρόνια οι συγγραφείς-σεναριογράφοι απήργησαν για 100 μέρες ,ε κόστος περίπου 2 δισ. δολάρια.

Σεναριογράφοι εναντίον στούντιο

Αυτή τη φορά, οι σεναριογράφοι συγκρούονται με τη Συμμαχία Παραγωγών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης -η οποία εκπροσωπεί τα μεγάλα στούντιο, συμπεριλαμβανομένων των Disney και Netflix- απαιτώντας υψηλότερες αμοιβές και μεγαλύτερο μερίδιο από τα κέρδη της σύγχρονης έκρηξης του streaming.

Η απεργία στο Χόλιγουντ θα μπορούσε να επηρεάσει τα τηλεοπτικά προγράμματα και το streaming

Σε ένα tweet το βράδυ της Δευτέρας, η συντεχνία δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από έξι εβδομάδες διαπραγματεύσεων που παρήγαγαν μια «εντελώς ανεπαρκή» απάντηση στην «υπαρξιακή κρίση που αντιμετωπίζουν οι συγγραφείς».

Βασικά ζητήματα στις συνομιλίες ήταν το πώς πληρώνονται οι συγγραφείς για τις εκπομπές που συχνά παραμένουν για χρόνια στις πλατφόρμες streaming, καθώς και ο μελλοντικός αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης στη συγγραφή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το βράδυ της Κυριακής, το πρακτορείο Deadline Hollywood ανέφερε ότι η παραγωγή των late-night shows, συμπεριλαμβανομένων των The Late Show with Stephen Colbert, Jimmy Kimmel Live! και The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, θα σταματήσει.

Ο παρουσιαστής του Late Night, Seth Meyers εξέφρασε την υποστήριξή του στην απεργία στο τμήμα διορθώσεων της εκπομπής του την Παρασκευή.

«Αισθάνομαι επίσης πολύ έντονα ότι αυτό που ζητούν οι σεναριογράφοι δεν είναι παράλογο», δήλωσε ο Meyers. «Ως περήφανο μέλος της Συντεχνίας, είμαι πολύ ευγνώμων που υπάρχει ένας οργανισμός που φροντίζει για τα συμφέροντα των συγγραφέων».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επιτυχία φέρνει χρήματα μόνο για ορισμένους ανθρώπους

Ο Alex O'Keefe, συγγραφέας της κωμικοδραματικής σειράς The Bear και μέλος του εν λόγω σωματείου, δήλωσε τη Δευτέρα στο BBC ότι οι μισοί από τους συγγραφείς πληρώνονται από τα στούντιο με το ελάχιστο ποσό.

Είπε ότι η δημιουργική παραγωγή των συναδέλφων του συγγραφέων ήταν καλύτερη από ποτέ, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της εποχής του streaming, αλλά οι συγγραφείς πληρώνονται λιγότερο από ποτέ.

«Και συγγραφείς όπως εγώ, ειδικά νέοι, μαύροι συγγραφείς, αυτόχθονες συγγραφείς, έγχρωμοι συγγραφείς έχουν φέρει ένα εντελώς νέο κύμα δημιουργικότητας στη διαδικασία».

«Αλλά διαπιστώνουμε ότι αδυνατούμε να επιβιώσουμε σε μέρη όπως η Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες, όπου πρέπει να βρισκόμαστε για να είμαστε σε αίθουσες συγγραφέων».

Η O'Keefe συνέχισε σημειώνοντας πως ενώ υπάρχουν ορισμένοι συγγραφείς που «τα πάνε πολύ καλά», πολλοί συγγραφείς, συμπεριλαμβανομένων των showrunners σε μεγάλες σειρές, δεν είναι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είπε ότι όταν ο ίδιος και οι συνάδελφοί του κέρδισαν την καλύτερη κωμική σειρά στα βραβεία του Writers Guild of America, πήγε στην τελετή με ένα κοστούμι που του αγόρασαν οι φίλοι και η οικογένειά του.

«Το παπιγιόν αγοράστηκε με πίστωση, δεν είχα χρήματα, είχα αρνητικό τραπεζικό λογαριασμό», εξήγησε.

Όταν δούλευε στην σειρά The Bear, το έκανε από το «μικροσκοπικό» διαμέρισμά του στο Μπρούκλιν.

«Η θέρμανσή μου είχε διακοπεί, είχα έναν θερμοσίφωνα, έβαζα στην πρίζα τον θερμοσίφωνα, [και] μερικές φορές όλα τα φώτα έσβηναν. Κατέληγα στη δημόσια βιβλιοθήκη, γράφοντας αυτή την εκπομπή που τώρα έχει γίνει τεράστια επιτυχία και έβγαλε πολλά χρήματα για κάποιους ανθρώπους… για μερικούς ανθρώπους».

«Αλλά όχι για τους ανθρώπους που ήταν οι δημιουργοί, οι οποίοι πραγματικά έβαλαν την καρδιά και την ψυχή τους στους χαρακτήρες και στις ιστορίες και στις στιγμές που θυμάστε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έτσι, υπάρχει μια τεράστια υποκατηγορία αυτή τη στιγμή στο Χόλιγουντ».

Το συνδικάτο ηθοποιών SAG-AFTRA και το συνδικάτο σκηνοθετών DGA έχουν εκφράσει την αλληλεγγύη τους στους απεργούς σεναριογράφους.