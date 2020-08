Η Χιροσίμα της Βηρυτού: 100 νεκροί, χιλιάδες τραυματίες, η έκρηξη ισοπέδωσε το λιμάνι -Η βιβλική καταστροφή σε 18 φωτό

Βυθισμένος στο πένθος είναι ο Λίβανος μετά τη φονική έκρηξη στη Βηρυτό -μία από τις μεγαλύτερες εν καιρώ ειρήνης και ισοδύναμη με σεισμό 4,5 Ρίχτερ- που κατέστρεψε σχεδόν τη μισή πόλη και το λιμάνι, με τις εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας να θυμίζουν Χιροσίμα.

Η έκταση της καταστροφής με τους πάνω από 100 νεκρούς και τους τουλάχιστον 4.000 τραυματίες αποκαλύφθηκε με το πρώτο φως της ημέρας. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αναζήτηση επιζώντων σε μια θάλασσα από συντρίμμια στις ισοπεδωμένες συνοικίες, τα νοσοκομεία πασχίζουν να περιθάλψουν τους εκατοντάδες τραυματίες μετά την τραγωδία που συγκλόνισε την υφήλιο και οι Αρχές προειδοποιούν ότι ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

A video I received on WhatsApp of the scalr of explosion in #Beirut , confirming it was at the port. pic.twitter.com/bIkcyfsi0o

Οι εκρήξεις στην αποθήκη στο λιμάνι της Βηρυτού, όπου βρίσκονταν αποθηκευμένα υπό πλημμελή φύλαξη επί έξι χρόνια κατασχεθέντα επικίνδυνα χημικά, βύθισαν στο πένθος την πρωτεύουσα του Λιβάνου, σε μια περίοδο που έχει γονατίσει από τη βασανιστική, παρατεταμένη οικονομική κρίση και την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ο πρόεδρος της χώρας Μισέλ Αούν τόνισε χθες το βράδυ ότι 2.750 τόνοι νιτρικού αμμωνίου, χημικού λιπάσματος που μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί επίσης για την κατασκευή βομβών, είχαν αφεθεί για «χρόνια» σε αποθήκη στο λιμάνι χωρίς να εφαρμόζεται κανένα μέτρο ασφαλείας, γεγονός που χαρακτήρισε «απαράδεκτο». Το υπουργικό συμβούλιο έχει συγκληθεί εκτάκτως και στη συνεδρίασή του σήμερα αναμένεται να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τουλάχιστον δύο εβδομάδες.

Δεν έχει ανακοινωθεί, επίσημα τουλάχιστον, τι ακριβώς προκάλεσε τις εκρήξεις. Πηγή προσκείμενη στις λιβανέζικες υπηρεσίες ασφαλείας δήλωσε πως πιθανόν οφείλονταν σε ηλεκτροσυγκόλληση που γινόταν για να κλείσει τρύπα στην αποθήκη όπου ήταν αποθηκευμένο το νιτρικό αμμώνιο.

This is a video that I received from another angle - the person who shot it is OK.



Remember; many people usually jog/walk on the Beirut waterfront (close to the explosion).



Many people thought they just were documenting a big fire in the sea port. #Lebanon #beirutblast pic.twitter.com/CpuUgKAvLV