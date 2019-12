Χιλή: Εμπρησμούς βλέπουν πίσω από τις φωτιές στην πόλη Βαλπαράισο- Κάηκαν 245 σπίτια

Ο πρόεδρος της Χιλής, Σεμπαστιάν Πινιέρα, δήλωσε πως υπάρχουν στοιχεία που υποδεικνύουν ότι οι πυρκαγιές στην πόλη Βαλπαραΐσο, οφείλονται σε εμπρησμούς.

Οι πυρκαγιές κατέστρεψαν 245 σπίτια συνολικά μετά τον τελευταίο απολογισμό και άφησαν περίπου 700 ανθρώπους άστεγους την παραμονή των Χριστουγέννων. «Υπάρχουν ορισμένα αποδεικτικά στοιχεία ότι μπορεί να επρόκειτο για εσκεμμένες ενέργειες. Εάν αληθεύει αυτό, είναι πάρα πολύ σοβαρό», τόνισε ο συντηρητικός πρόεδρος, που έκανε περιοδεία στις πληγείσες περιοχές.

Ο Πινιέρα διαβεβαίωσε ότι η αστυνομία και η εισαγγελία θα συνεργαστούν στενά για να εξιχνιαστούν τα αίτια των πυρκαγιών και οι δράστες αυτών των εμπρησμών «να αναγνωριστούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», διαμηνύοντας πως θα αντιμετωπίσουν «το πλήρες βάρος του νόμου».

More than 245 homes destroyed and 700 people left destitute in #Chile's Valparaiso



Chilean President Pinera said that here was evidence the fire had been started deliberately.



"There are indications, some evidence, that this could have been intentional," he said. pic.twitter.com/8aXYWFJyCq