Η Χίλαρι Κλίντον στο πλευρό της Μέγκαν Μαρκλ: Θέλω να την αγκαλιάσω [βίντεο]

Η Μέγκαν Μαρκλ βρήκε έναν σύμμαχο στο πρόσωπο της Χίλαρι Κλίντον, καθώς η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή της για τη δούκισσα του Σάσεξ.

Πρόσφατα, η Μέγκαν Μαρκλ εξομολογήθηκε το πόσο δύσκολη της έχουν κάνει τη ζωή τα βρετανικά ταμπλόιντ. «Είναι σκληρό, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να το καταλάβει», είχε πει μεταξύ άλλων σε συνέντευξη, στην οποία είχε αναφέρει ότι Βρετανοί φίλοι της την είχαν προειδοποιήσει ότι τα ταμπλόιντ θα της καταστρέψουν τη ζωή. Οταν ρωτήθηκε για το θέμα, η Χίλαρι Κλίντον- που βρίσκεται στη Βρετανία για την προώθηση του βιβλίου της- τάχθηκε στο πλευρό της δούκισσας του Σάσεξ. Εξάλλου και η ίδια, τόσο ως Πρώτη Κυρία όσο και ως υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2020, έχει ζήσει από πρώτο χέρι πώς είναι να παρακολουθείται κάθε σου κίνηση από τα ΜΜΕ.

«Θεέ μου, θέλω να την αγκαλιάσω!», είπε στο BBC η Χίλαρι Κλίντον, αναφερόμενη στην Μέγκαν Μαρκλ. «Θέλω να της πω να μην το βάλει κάτω. Μην αφήσεις αυτούς τους κακούς τύπους να σε ρίξουν. Συνέχισε, κάνε αυτό που πιστεύεις εσύ ότι είναι σωστό», συμπλήρωσε αναφερόμενη στη δούκισσα του Σάσεξ, η οποία πρόσφατα- μαζί με τον πρίγκιπα Χάρι- έκανε μηνύσεις σε βρετανικές εφημερίδες.

«Οι άνθρωποι δεν διαλέγουν ποιους ερωτεύονται. Είναι μια εκπληκτική νέα γυναίκα, είχε τη δική της πορεία στη ζωή. Και μετά ερωτεύτηκε και εκείνος την ερωτεύτηκε και όλοι θα έπρεπε να το γιορτάζουν γιατί είναι μια αληθινή ιστορία αγάπης. Αρκεί να τους κοιτάξεις για να το καταλάβεις», συνέχισε η Χίλαρι Κλίντον, αναφερόμενη στην Μέγκαν Μαρκλ και τον πρίγκιπα Χάρι.

Η Αμερικανίδα πρώην Πρώτη Κυρία και υπουργός Εξωτερικών εκτίμησε ότι η αντιμετώπιση που έχει η Μαρκλ οφείλεται στον σεξισμό και τον ρατσισμό. «Δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό», υπογράμμισε, ενώ αναφερόμενη στην κατάσταση που βιώνει η δούκισσα, πρώην ηθοποιός, είπε: «Δεν είναι εύκολο. Αλλο να σου λένε πώς θα είναι και άλλο να βρίσκεται κάτω από τα μεγαλύτερα φώτα της δημοσιότητας, είτε μπαίνοντας στη βασιλική οικογένεια, ή όταν γίνεσαι Πρώτη Κυρία στη δική μας χώρα. Είναι δύσκολο να το φανταστείς. Πρέπει να συνηθίσεις να αναλύεται κάθε κίνησή σου και να κατασκευάζονται πράγματα για εσένα».

