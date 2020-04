Χένρι Κίσινγκερ στην Wall Street Journal: O κόσμος δεν θα είναι ποτέ πια ο ίδιος μετά τον κορωνοϊό

Την εκτίμηση ότι η πανδημία του κορωνοϊού θα μπορούσε αλλάξει για πάντα τον πλανήτη, καταθέτει μέσω άρθρου του στην εφημερίδα Wall Street Journal, ο Χένρι Κίσινγκερ.

Ο 96 ετών σήμερα πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, στο άρθρο του με τίτλο «The Coronavirus Pandemic Will Forever Alter the World Order», προειδοποιεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει καταρχήν να προστατεύσουν τους πολίτες τους από την επιδημία και να ξεκινήσουν επειγόντως να σχεδιάζουν μια «νέα εποχή», όπως επισημαίνει, χαρακτηριστικά. Μάλιστα, παραλληλίζει την σημερινή κατάσταση με τα χρόνια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. «Τότε η αμερικανική αντοχή κτίστηκε στη βάση ενός ανώτερου εθνικού σκοπού. Τώρα, σε μια διχασμένη χώρα, είναι απαραίτητη μια αποτελεσματική και διορατική κυβέρνηση, ώστε να ξεπεραστούν εμπόδια πρωτοφανούς μεγέθους και παγκόσμιου βεληνεκούς», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Και προσθέτει: «Όταν τελειώσει η πανδημία, οι θεσμοί πολλών κρατών θα θεωρηθούν αποτυχημένοι. Το αν αυτή η θέση είναι αντικειμενική δεν έχει κάποια σημασία. Η πραγματικότητα είναι ότι ο κόσμος δεν θα είναι ποτέ πια αυτός που ήταν, μετά τον κορωνοϊό. Με το να διαφωνούμε τώρα για το παρελθόν απλά καθιστά δυσκολότερο να κάνουμε αυτό που πρέπει».

«Το απόλυτο τεστ», ωστόσο, σύμφωνα με τον Χένρι Κίσινγκερ, «θα είναι το κατά πόσο θα μπορεί να ανασταλεί η εξάπλωση του ιού και εν συνεχεία να επιτευχθεί ο περιορισμός του, σε κλίμακα που θα επιτρέψει στους Αμερικανούς να έχουν εμπιστοσύνη στην κυβέρνησή τους».

Αντλώντας μαθήματα από το Σχέδιο Μάρσαλ, οι ΗΠΑ θα έχουν την υποχρέωση να αναλάβουν μια μεγάλη προσπάθεια σε τρεις τομείς, προσθέτει.

-να στηρίξουν την παγκόσμια αντοχή απέναντι στην πανδημία

-να ξεπεράσουν την αντοχή τους, για να γιατρέψουν τις πληγές της παγκόσμιας οικονομίας

-να διαφυλάξουν τις αρχές της φιλελεύθερης παγκόσμιας τάξης.

«Η πανδημία έχει πυροδοτήσει έναν αναχρονισμό, μία αναβίωση της πόλης με τα προστατευτικά τείχη σε μια εποχή που η πρόοδος εξαρτάται απολύτως από το παγκόσμιο εμπόριο και την μετακίνηση των ανθρώπων», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως επισημαίνει ο εμβληματικός πολιτικός της Αμερικανικής διπλωματίας, τα δημοκρατικά κράτη πρέπει να υπερασπιστούν και να διατηρήσουν τις αξίες του Διαφωτισμού. Ακόμη, εκτιμά, ότι δεν μπορεί να βρεθεί λύσει στο μεγάλο θέμα της ισχύος και της νομιμότητας ταυτόχρονα με την προσπάθεια να νικηθεί η πανδημία. «Η ιστορική πρόκληση για τους ηγέτες είναι να διαχειριστούν την κρίση, χτίζοντας παράλληλα την επόμενη μέρα. Η αποτυχία μπορεί να βάλει φωτιά στον κόσμο..», καταλήγει.