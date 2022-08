Αν Χεκ: Συγκίνηση για τον θάνατό της -Τα δύσκολα παιδικά χρόνια, η σχέση με την Έλεν ΝτεΤζένερις - iefimerida.gr

Συγκίνηση προκάλεσε η είδηση ότι ηθοποιός Αν Χεκ απεβίωσε, αφού την αποσυνέδεσαν από τη μηχανική υποστήριξη, μια εβδομάδα μετά το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη.

O θάνατός της ανακοινώθηκε απο τη φίλη της, Νάνσι Ντέιβις. Η 53χρονη ηθοποιός βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση, εγκεφαλικά νεκρή, μετά το τροχαίο δυστύχημα που είχε στις 5 Αυγούστου. Διασωληνώθηκε άμεσα και παρέμεινε σε κώμα με μηχανική υποστήριξη περίπου για μία εβδομάδα.



Το μοιραίο τροχαίο

Αναπτύσσοντας ταχύτητες κοντά στα 100χλμ/ώρα και υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, όπως κοκαΐνης, αλλά και ενός συνθετικού οπιοειδούς. Σύμφωνα με το πόρισμα της τοπικής αστυνομίας, συγκρούστηκε στο γκαράζ μιας κατοικίας, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έκρηξη με την ίδια να βρίσκεται μέσα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, αλλά και τον απεγκλωβισμό της έσπευσαν 59 πυροσβέστες, οι οποίοι χρειάστηκαν 65 λεπτά για να προσεγγίσουν, να περιορίσουν και να σβήσουν πλήρως τις φλόγες.

Βίντεο που κάνει το γύρω του διαδικτύου δείχνει την Αν Χεκ να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε δρόμο μιας συνοικίας, όπου λίγα δευτερόλεπτα μετά ακούγεται ο ήχος της σφοδρής σύγκρουσης στο σπίτι.

Ποια ήταν η Αν Χεκ

Γεννημένη το 1969 στο Οχάιο της Αμερικής. η Αν Χεκ ήρθε από μικρή αντιμέτωπη με τις οικονομικές δυσκολίες.

Η οικογένεια εγκαταστάθηκε στο Ocean City, στο New Jersey, όταν ο Χεκ ήταν δώδεκα ετών. Λόγω των τεταμένων οικονομικών της οικογένειας, πήγε να εργαστεί σε ένα θέατρο δείπνου στο Swainton.

«Την εποχή που μας έδιωξαν από το σπίτι μας και η οικογένειά μου ήταν κρυμμένη σε ένα υπνοδωμάτιο στο σπίτι μιας πλούσιας οικογένειας από την εκκλησία μας. Μαζεύαμε όλοι τα χρήματά από τις δουλειές μας σε έναν φάκελο σε ένα συρτάρι και εξοικονομήσαμε αρκετά χρήματα για να φύγουμε μετά από ένα χρόνο», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της.

Ο πατέρας της φεύγει από τη ζωή, όταν εκείνη ήταν 13 ετών, ενώ λίγους μήνες μετά ο αδερφός της σκοτώνεται σε τροχαίο. Η Anne Heche στην ηλικία των 16 ετών γνώρισε έναν μάνατζερ ο οποίος και την έστειλε σε οντισιόν για την σαπουνόπερα As the World Turns, και κάπως έτσι ξεκίνησαν οι πρώτοι της μικροί ρόλοι.

Η ηθοποιός Αν Χεκ / Photo by Evan Agostini/Invision/AP

Η Αν Σελέστ Χεκ έγινε γνωστή υποδυόμενη τις δίδυμες, Βίκι Χάντσον και Μάρλεϊ Λαβ, στην αμερικανική σαπουνόπερα «Another World», κερδίζοντας ένα βραβείο Daytime Emmy και δύο Soap Opera Digest. Έγινε ευρύτερα γνωστή στα τέλη της δεκαετίας του 1990 με ρόλους στις ταινίες «Donnie Brasco (1997)», «Volcano (1997)», «I Know What You Did Last Summer (1997)», «Six Days, Seven Nights (1998)» και «Return to Paradise (1998)».

Μετά την ερμηνεία της ως Μάριον Κρέιν στο ριμέικ του 1998 της ταινίας τρόμου «Ψυχώ» του Γκας Βαν Σαν, κέρδισε μια υποψηφιότητα για το βραβείο Saturn και συνέχισε να λαμβάνει ρόλους σε πολλές ανεξάρτητες ταινίες με μεγάλη επιτυχία. Κάποιες από αυτές ήταν τα «Birth (2004)», «Spread (2009)», «Cedar Rapids (2011)», «Rampart (2011)» και «Catfight (2016)». Έλαβε αναγνώριση για τον ρόλο της στην τηλεοπτική ταινία «Gracie's Choice», που της χάρισε μια υποψηφιότητα για βραβείο Emmy Primetime, και για τη δουλειά της στο Broadway, ιδιαίτερα στο «Twentieth Century», για το οποίο έλαβε υποψηφιότητα για βραβείο Tony.

Η ηθοποιός Αν Χεκ / Photo by Taylor Jewell/Invision/AP

Εκτός από τους κινηματογραφικούς της ρόλους, η Χεκ πρωταγωνίστησε στην κωμική δραματική τηλεοπτική σειρά «Men in Trees (2006–08)», «Hung (2009–11)», «Save Me (2013)», «Aftermath (2016)» και στην στρατιωτική δραματική τηλεοπτική σειρά «The Brave (2017)». Δάνεισε τη φωνή της στην τηλεοπτική σειρά κινουμένων σχεδίων «The Legend of Korra (2014)», όπου έκανε τη φωνή της Suyin Beifong και εμφανίστηκε ως διαγωνιζόμενη στην 29η σεζόν του «Dancing with the Stars (2020)».

Η σχέση της Χεκ με την Έλεν ΝτεΤζένερις και τα γεγονότα που ακολούθησαν τον χωρισμό τους έγιναν θέματα στα μέσα ενημέρωσης. Το ζευγάρι σύναψε σχέση το 1997, και αργότερα ανέφεραν πως θα παντρεύονταν με πολιτικό γάμο, εάν κάτι τέτοιο γινόταν νόμιμο στο Βερμόντ. Χώρισαν τον Αύγουστο του 2000. Η Χεκ είχε δηλώσει ότι όλες οι άλλες ερωτικές της σχέσεις ήταν με άνδρες.

Το 2000, η ​​Χεκ φέρεται να άφησε την ΝτεΤζένερις για τον Κόουλμαν Λαφούν, έναν οπερατέρ τον οποίο γνώρισε τον προηγούμενο χρόνο στην περιοδεία σταντ-απ κόμεντι της ΝτεΤζένερις. Την 1η Σεπτεμβρίου 2001, αυτή και ο Λαφούν παντρεύτηκαν. Απέκτησαν έναν γιο τον Μάρτιο του 2002. Ο Λαφούν υπέβαλε αίτηση διαζυγίου στις 2 Φεβρουαρίου 2007, μετά από πεντέμισι χρόνια γάμου. Το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου 2009.

Η Χεκ φέρεται να άφησε τον σύζυγό της για τον συμπρωταγωνιστή της στο «Men in Trees», Τζέιμς Τάπερ. Αυτή και ο Τάπερ απέκτησαν έναν γιο τον Μάρτιο του 2009. Χώρισαν το 2018.

«Χάσαμε ένα λαμπρό φως» -Συγκινεί ο γιος της Αν Χεκ



Φόρο τιμής στη μητέρα του, Αν Χεκ, απέτισε ο γιος της σημειώνοντας ότι η οικογένεια της έχασε «μια ευγενική και χαρούμενη ψυχή, μια μητέρα που αγαπούσε τα παιδιά της και μια αφοσιωμένη φίλη».

Σε ανακοίνωσή του ο Χόμερ Λαφούν, γιος της Χεκ, που πέθανε χθες Παρασκευή, αφού την αποσυνέδεσαν από τη μηχανική υποστήριξη, μια εβδομάδα μετά το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη, σημειώνει: «Ο αδελφός μου Άτλας κι εγώ χάσαμε τη μητέρα μας. Μετά από έξι μέρες σχεδόν απίστευτων συναισθηματικών εναλλαγών, μου έμεινε μια βαθειά, ανείπωτη θλίψη. Ελπίζω η μητέρα μου να απελευθερώθηκε από τους πόνους και να άρχισε να εξερευνά την αιώνια ελευθερία της, όπως θέλω να φαντάζομαι».

Η Χεκ είχε υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ύστερα από το σοκαριστικό τροχαίο της 5ης Αυγούστου στο Λος Άντζελες, κατά το οποίο το όχημα που οδηγούσε βγήκε από το δρόμο, έπεσε πάνω σε διώροφη κατοικία στη συνοικία Μαρ Βίστα και τυλίχτηκε στις φλόγες. Η 53χρονη νοσηλευόταν τις επόμενες μέρες σε κωματώδη κατάσταση με «ανοξική εγκεφαλική βλάβη» και ήταν εγκεφαλικά νεκρή. Η αστυνομία ανακοίνωσε χθες Παρασκευή, βασιζόμενη στις πρώτες αιματολογικές εξετάσεις, ότι ανιχνεύτηκε παρουσία ναρκωτικών στον οργανισμό της ηθοποιού , αλλά χρειάζονται επιπλέον εξετάσεις προκειμένου να αποκλειστούν τυχόν ουσίες που της χορηγήθηκαν στο νοσοκομείο.

Η οικογένειά της σε προηγούμενη ανακοίνωσή της είχε πει ότι η Χεκ είχε επιλέξει από καιρό να δωρίσει τα όργανά της. «Χάσαμε ένα λαμπρό φως, μια ευγενική και χαρούμενη ψυχή, μια τρυφερή μητέρα και αφοσιωμένη φίλη», ανέφερε η ανακοίνωση. «Η Αν θα μας λείψει, αλλά ζει μέσα από τους όμορφους γιους και το έργο της. Η γενναιότητα που έδειξε υπερασπιζόμενη την αλήθεια, διασπείροντας το μήνυμά της για αγάπη και αποδοχή, θα συνεχίσει να ασκεί μόνιμη επίδραση».

Στο μήνυμά τους οι συγγενείς και φίλοι της Χεκ ευχαρίστησαν το ιατρικό προσωπικό που φρόντιζε την ηθοποιό και απέτισαν φόρο τιμής στην «τεράστια καρδιά» και το «γενναιόδωρο πνεύμα» της.

Το συγκινητικό αντίο της ΝτεΤζένερις

Η Έλεν ΝτεΤζένερις δημοσίευσε ένα εγκάρδιο μήνυμα για την πρώην σύντροφό της, Αν Χεκ, λίγο προτού ανακοινωθεί επίσημα ότι η ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 53 ετών.

Το μήνυμα της πρώην παρουσιάστριας ήρθε λίγες στιγμές πριν επιβεβαιωθεί το πρωί της Παρασκευής ότι η Χεκ είναι πλέον νεκρή.

H ΝτεΤζένερις με την Χεκ το 1997 / AP Photo/Brian K. Diggs

«Είναι μια θλιβερή μέρα», έγραψε η 64χρονη ΝτεΤζένερις, που ήταν ζευγάρι με τη Χεκ από το 1997 έως το 2000. «Στέλνω στα παιδιά, την οικογένεια και τους φίλους της Αν όλη μου την αγάπη».

Γνωστοί ηθοποιοί στέλνουν τα δικά τους μηνύματα για τον θάνατο της Αν Χεκ

Πολλοί ακόμη άνθρωποι του Χόλυγουντ, ηθοποιοί και σελέμπριτι έγραψαν το δικό τους «αντίο» στην Αν Χεκ. Ανάμεσά τους ο ηθοποιός Εντ Χελμς, η Ροζάνα Αρκέτ και ο σκηνοθέτης Τζέιμς Γκαν.