Έρευνα: Εφιαλτικό μοντέλο πρόβλεψης για την εξάπλωση του κορωνοϊού το επόμενο τρίμηνο

Ένας τρομακτικός νέος χάρτης, που επεξεργάστηκαν ερευνητές του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον στη Βρετανία, υπολογίζει την εξάπλωση του νέου κορωνοϊού μέσα στο επόμενο τρίμηνο μετά την αποκάλυψη ότι πέντε εκατομμύρια κάτοικοι του Ουχάν -κάποιοι εξ’ αυτών πιθανοί φορείς - εγκατέλειψαν την κινεζική μεγαλούπολη προτού τεθεί σε καραντίνα.

Το γράφημα βασίζεται στα δεδομένα κινητών και πτήσεων 59.912 -οι 834 εκ των οποίων επιβεβαιώθηκαν ότι είχαν μολυνθεί- από τα πέντε εκατομμύρια που έφυγαν από το Ουχάν, όπου πρωτοεμφανίστηκε ο νέος κορωνοϊός, προτού «σφραγίσουν» την πόλη οι κινεζικές Αρχές και το αποτέλεσμα της εκτίμησης είναι όντως σοκαριστικό. Χιλιάδες από τους κατοίκους, τα δεδομένα των οποίων χρησιμοποιήθηκαν στο χάρτη, ταξίδεψαν σε 382 πόλεις εκτός της ηπειρωτικής Κίνας τις τελευταίες ημέρες πριν την 23η Ιανουαρίου, όταν η Ουχάν τέθηκε σε καραντίνα.

Our updated analyses on @MedArXiv: 'Assessing spread risk of Wuhan novel coronavirus within and beyond China, January-April 2020: a travel network-based modelling study' with Chinese CDC and Bluedot: https://t.co/r0iihEhdnu pic.twitter.com/8FqZdqmI1X