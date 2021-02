Χάκερ προσπάθησαν να δηλητηριάσουν πόλη στη Φλόριντα! –Μέσω του νερού

Στόχος επίθεσης χάκερ, που προσπάθησαν να δηλητηριάσουν το σύστημα υδροδότησης μιας πόλης στη Φλόριντα, έγινε μια μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Οι άγνωστοι μέχρι στιγμής χάκερ κατάφεραν να διεισδύσουν στα συστήματα ασφαλείας Η/Υ της μονάδας στην πόλη Όλντσμαρ της Φλόριντα και αύξησαν τα επίπεδα του υδροξειδίου του νατρίου (καυστική σόδα) από 100 μέρη ανά εκατ. σε 11.100 μέρη ανά εκατ. όπως ανακοίνωσε ο σερίφης της κομητείας Πινέλας, Μπομπ Γκουαλτιέρι. Η χημική αυτή ουσία χρησιμοποιείται για να ρυθμίζονται τα επίπεδα οξύτητας στο σύστημα υδροδότησης, αλλά είναι και συστατικό σε διάφορα πράγματα, από σαπούνια μέχρι καθαριστικά σωλήνων και αποχετεύσεων. Σε υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης η ουσία αυτή μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς, εγκαύματα και άλλες επιπλοκές.

I will be asking the @FBI to provide all assistance necessary in investigating an attempt to poison the water supply of a #Florida city.



This should be treated as a matter of national security.



https://t.co/XhGNLplNpr via @vice